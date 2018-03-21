Банк России ввел временную администрацию в московском "ОФК Банке" сроком на шесть месяцев. Ее функции возложены на Агентство по страхованию вкладов.

Решение принято в связи с неустойчивым финансовым положением банка и наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков, сообщили в ЦБ. Первоочередной задачей временной администрации является проведение обследования финансового положения банка.

Одновременно введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов "ОФК Банка" сроком на три месяца, что является страховым случаем - вкладчики получат страховое возмещение от АСВ.

"ОФК Банк" занимает 81-е место по величине активов. Ранее СМИ сообщали, что банк испытывает сложности с проведением платежей.