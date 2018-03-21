Директор школы в Москве опровергла сообщения об обрушении кровли

Директор московской школы № 2054 Ирина Бородина опровергла появившуюся в СМИ информацию о частичном обрушении кровли учебного заведения.

"В школе ничего не обрушилось", - рассказала она РИА Новости.

Напомним, вечером в среду очевидцы сообщили о частично обрушившемся здании на улице Трубная в центре столицы. В столичном управлении МЧС "РГ" рассказали, что на месте работают сотрудники пожарно-спасательных подразделений.

По их данным, обрушились части кровли и фасада трехэтажного здания, которое находится на реконструкции. Его адрес - улица Трубная, 31. А упомянутая школа расположена напротив, по адресу Трубная, 36.

Информации о пострадавших в результате инцидента у МЧС нет, спасатели обследуют здание. Площадь обрушения составила около 80 квадратных метров.