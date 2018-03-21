Авторская кукла может стоить миллион рублей. Это неплохая инвестиция, не хуже фарфора, например. А чаще всего их коллекционируют состоятельные мужчины средних лет.

В Москве прошел Весенний бал кукол - главный смотр для всех авторов и коллекционеров. Кого здесь только ни встретишь: герои мультиков; корпулентные дамы, только что вышедшие из бани; копии английской королевы и Льва Толстого; кажущиеся живыми реборны (малыши из винила с румяными щечками, пристально глядящие своими стеклянными глазками на посетителей); изящные леди; зомби и утопленницы, как будто героини гоголевских сказок.

Куклы ручной работы редко покупают, чтобы с ними играть. Чаще всего они становятся предметом интерьера. "За 2000 рублей можно купить красивую милую авторскую куколку себе лично или в подарок, - рассказала "РГ" автор, коллекционер и организатор Международного салона авторских кукол Светлана Пчельникова. - За миллион коллекционеры приобретают шедевры авторской куклы на аукционах. Такие аукционы проходят и в России (например, кукла Лопусовой-Томской стоила больше миллиона), и в мире (100 тыс. канадских долларов отдали за фарфоровую малышку Марины Бычковой)".

Наталья Лопусова-Томская, автор кукол с мировым именем, в 17 лет пришла работать в мастерские Театра кукол Образцова, затем трудилась в мультипликационной студии "Пилот". Там и получила бесценный опыт, который теперь адаптирует для своего хобби. Ее куклы - из папье-маше. А самые распространенные "кукольные" материалы - самотвердеющий на воздухе пластик, из которого делают ручки, ножки, голову, а также фарфор - такие куклы стоят дороже пластиковых - 70-80 тыс. рублей против 15 тыс. Используют также полиуретан - современный аналог фарфора, ткань - лен или шерсть.

Все куклы делаются вручную - от тельца, головы, волос (из натуральной шерсти животных или пряжи) и до одежды, обуви, украшений. "Я не люблю швейную машинку", - говорит автор кукол из Перми Ольга Бибичева. Своих медведей Тедди она создает по выкройкам 1908-1930 годов, которые находит на блошиных рынках Европы. Мишки шьются из вискозы. Только вытачки прострачиваются на машинке: все остальное делают руки мастера.

"Эти кружева старинные, купила их случайно у одного дедушки, из них сделала капор, они гораздо лучше, чем современный капрон", - говорит художник Елена Гуревич и показывает куколку в пышной юбке и кружевной шляпке, больше похожую на барышню середины XIX века.

Авторская кукла шьется от месяца до года. А художница из Латвии, работающая под псевдонимом Владлена, может настолько увлечься, что сделает куклу всего за один день. Кукол она выпекает из полимерной глины. "У кого-то в духовке жарится гусь, а у меня рука, нога, голова", - шутит Владлена. В ее коллекции немало портретных кукол, которые делаются с реального человека, по фотографии. Из мастерской Владлены вышли: Раймонд Паулс, Луи де Фюнес, Юрий Никулин.

Портретные куклы заказывают в подарок обычно людям, у которых уже все есть. Цена зависит от фантазии заказчика: от 50 тыс. рублей и до бесконечности.

Авторская кукла - работа штучная. Именитые авторы, если делают ограниченную серию, всегда заявляют о числе кукол в партии, а после отливки форму, в которой делалась отливка, при свидетелях разбивают. Конечно, не каждая кукла, сделанная вручную, становится объектом коллекционирования. И не важно, как и из чего она сделана. "Самое дорогое - имя автора, - говорит Светлана Пчельникова. - Знаменитый автор стоит дорого, а начинающий или малоизвестный, какое бы тело (да хоть из золота) не сделал, - продать не сможет. Только за бесценок".

Мама Светланы воспитывалась в детском доме, поэтому в семье отношение к куклам трепетное. Хотя Светлана не сразу пришла к своему хобби: перепробовала всё - от охранного бизнеса до торговли на бирже. Потом автомобильная авария, после которой она училась заново ходить. Своих первых кукол она сделала в больнице. Теперь куклы для нее - и любимое дело, и бизнес, и благотворительный проект.

Кстати, у начинающего кукольника есть только один способ, чтобы заявить о себе, - участвовать в международных выставках и конкурсах, сотрудничать с крупными галереями, а одними продажами на сайте объявлений знаменитым кукольным мастером не станешь.

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Где увидеть лучшие авторские куклы?

- "Искусство и куклы". 14-15 апреля 2018. Амстердам.

- Международная выставка "Куклы как искусство и другие виды творчества". 11-13 мая 2018. Таллин, Певческое поле.

- XIV Международный салон кукол. 5-7 октября 2018. Москва, выставочный комплекс "Т-Модуль".

Кстати

Коллекция кукол Барби, в которой была, в том числе, и самая первая, 1959 года рождения, была продана на аукционе Sotheby s в 2006 году за 100 тыс. фунтов. Куклы собирались в течение 40 лет. Всего их было 4000 - в нарядах от Версаче, Живанши и Диора. Барби коллекционировала голландка Итжи Рейбел.

Наглядно

Звезды тоже играют в куклы

Более чем в $1 млн оценивается собрание кукол американской актрисы Деми Мур.

Певица, натурщица, муза Анри Матисса, эмигрантка с русскими корнями Дина Верни в 1989 году на аукционе Sotheby s заплатила за фарфоровую куклу 90 200 фунтов стерлингов. Впоследствии она продала всю свою коллекцию за $4,7 млн. Но продажа кукольных коллекций скорее редкость, чаще их передают по наследству. Не отстают от иностранцев и наши собиратели. Пожелавшая остаться неизвестной русская покупательница на американской выставке однажды "увела" у Майкла Джексона особенно понравившийся тому шедевр художницы Джо-Эллен Триллинг "Деликатес".