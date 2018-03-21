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21.03.2018 21:57
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

"Требуются двое убийц..."

Писатель Сергей Литвинов в Музее московской полиции
Текст: Андрей Васянин
Российская газета - Неделя №7523 (60)
Лера убила подругу острейшим дамасским кинжалом после ссоры, но благодаря папе генералу избежала наказания - рассказывают в своей "Исповеди черного человека" знаменитые детективщики Сергей и Анна Литвиновы. В 1968-м Борис Гусаков заморачивался меньше, подстерегая студенток МЭИ (и не только) в подмосковных парках и убивая их железной трубой. Мама Сергея Литвинова, которого мы позвали на экскурсию в Музей московской полиции, в конце 60-х училась в МЭИ - но писатель никогда не слышал от нее о знаменитом "охотнике на студенток" Гусакове.

Музей московской полиции на Сретенке с 2001 года хранит у себя историю отечественного охранного ведомства. Под стеклом тут картонные удостоверения первых советских милиционеров и указы первых генерал-полицмейстеров, страшные, как акульи зубы, самодельные ножи-пилы 20-х, килограммы фальшивых купюр и хлебных карточек, орудия дознания 18 века, радары 70-х, фотохроники прогремевших на всю страну преступлений: ограбления патриаршей ризницы в 1918-м, кража картин из Пушкинского в 1927-м...

Тут же и портреты знаменитых московских сыскных дел мастеров - Аркадия Кошко, Константина Розенталя, Ивана Свитнева, нашедшего грабителей ризницы, Владимира Чванова, с которого писали Жеглова. Литвинов в старике с густыми "александровскими" бакенбардами узнает гения русского сыска Ивана Путилина, 150 лет назад в кулаке державшего тогдашний бандитский Петербург, по молодости лет - сыщика-артиста, знатока уличного Питера. В витрине - один из костюмов, помогавших ему входить в образ...

Ряса и скуфья Ивана Путилина

Фото: depositphotos.com
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А не сам ли Иван Дмитрич заштопывал вот эту дырочку в перерывах между своими "хождениями в народ"? А его босяцких лохмотьев нет у вас? Он ведь так все это ловко носил, да так все жаргоны знал, что во всех притонах своим был, в банды внедрялся... Потому и преступления за день раскрывал. Холмсам и фандориным далеко до Путилина.

Значок "Муровский глаз"

На милицейском жаргоне - "мурочка". Треугольник, внутри него глаз, эдакое "всевидящее око" - эмблема Московского уголовного розыска. Носили его вместо удостоверения: на лацкане красный крестик почетного донора, отворачиваешь лацкан - а там "треугольник". Товарищ, пройдемте!

Самодельный нож-кастет

В его ручке еще и пистолет однозарядный - вот затвор. Сколько ж у нас кустарей-умельцев, в мирных целях не способных применить свои таланты и создающие такие гаджеты! Технически безупречные, но бездарные в человеческом смысле. Люди с такими руками - и так себя израсходовали!

Схема взлома телефона-автомата

Кража копеек из автомата, какой полет! Сделал некто Николай Попов вот по этому чертежику хитрую отвертку, совал ее в уличные телефоны, тырил оттуда копейки и менял их на бумажные рубли. За несколько лет натаскал 6600 медяков на сумму аж 130 рублей и получил 8 лет. Бедный Попов.

Форма милиционера

Фото: РИА Новости
В честь юбилея Русский музей организовал бесплатный вход

Почему-то сразу вспоминается что-то солнечное, оттепельное, омытая дождями Москва, регулировщик в такой же вот белой форме - все как в кино: "Улица полна неожиданностей", "Я шагаю по Москве", "Шумный день"... Так и хочется подойти и сказать - дядя милиционер, достань воробушка!

Фальшивые "червонцы" 40-х

Даже через стекло видно, что с этими червонцами что-то не так, правда? В те годы подделывать деньги было несложно. У них была неважная защита, они печатались на очень плохой бумаге, быстро рвались, люди их подклеивали калькой... И называли меж собой - "сталинские портянки".

Снимки из дела банды "Черная кошка"

"Требуются двое убийц в шайку "Черная кошка". После чтения этого объявления могло бы быть очень страшно, если б не было так смешно: вот на фото 15-летние пацаны, игравшиеся в "шайку", рисовавшие себе чернилами "наколки", подписавшие "клятву", угрожавшие соседям. Это вот и есть настоящая "Черная кошка". Ни тебе лихих погонь, ни метких стрелков. Насколько же действительность мельче и скучнее вымысла!

К слову

Знаменитые музеи полиции

  • Криминальный музей Скотленд-Ярда (Лондон). Старейший из музеев полиции, открыт в 1877-м. Среди экспонатов, помимо коллекции оружия и посмертных масок повешенных преступников - дела знаменитых злодеев прошлого, включая Джека Потрошителя. Самый маленький музей: занимает всего две комнаты в здании Нового Скотленд-Ярда.
  • Музей полиции в Стокгольме. Посетители могут на время стать полицейскими: самим снять отпечатки пальцев, осмотреть "место преступления", надеть форму. Для детей предусмотрены отдельные экспозиции и экскурсии, которые совмещают обучающие и игровые элементы.
  • Музей полиции Нью-Йорка. В коллекции - униформа, оружие, спецтехника, фотографии и улики с мест громких преступлений с 1845 года. В мемориальном Зале героев - жетоны полицейских, убитых "при исполнении" с 1857 г. Оборудована Исследовательская зона юных офицеров - The junior officers discovery zone.
  • Музей полиции Гонконга. Открылся еще в 1978 году. Особое внимание уделяется истории криминальных группировок, целый зал посвящен гонконгским обществам Триад и наркоторговцам, воссоздана настоящая лаборатория по производству героина, изъятая у преступников в 1980-х годах.

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