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21.03.2018 14:55
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Конкурс журналистов в Калуге пройдет по-новому

20 марта состоялось очередное заседание комитета по вопросам социального развития под председательством Марины Ставиской.
Фото: Калужская городская Дума Фото: Калужская городская Дума
Фото: Калужская городская Дума

Депутаты согласовали кандидатуры для занесения на Доску Почета "Дела и люди", поддержали поправки в бюджет города и одобрили соглашение о сотрудничестве между Калугой и чешским городом Пардубице.

Было одобрено решение о проведении в 2018 году городского журналистского конкурса "Городское самоуправление: история и современность. Навстречу 650-летию Калуги".

Фото: Калужская городская Дума
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Также были одобрены поправки в Положение о конкурсе.

Новая редакция Положения предусматривает балльную систему оценки конкурсных работ, а также уточняет критерии их оценки. К участию в конкурсе предлагается допустить представителей сетевых изданий, зарегистрированных в качестве средства массовой информации. Конкурс будет проводиться в форме индивидуального соревнования журналистов с последующим индивидуальным поощрением.

Вводится новая специальная номинация конкурса: "Калуга культурная" - за лучший материал или серию материалов, отражающих духовную, эстетическую, интеллектуальную, культурную жизнь города, развитие творческого потенциала жителей Калуги, сохранение духовного и исторического наследия.  

Депутаты заслушали информацию об оказании адресной социальной помощи жителям города Калуги в 2017 году и мерах социальной поддержки населения, предусмотренных в 2018 году.

Всего меры социальной поддержки в прошедшем году были предоставлены более чем 100 тысячам жителей города Калуги. Финансирование мероприятий осуществляется из бюджетов всех уровней: федерального, областного и местного. За счет средств городского бюджета Калуги обеспечивается социальная поддержка более 30 тысяч калужан.

Фото: Калужская городская Дума
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Для оказания адресной социальной помощи было выделено 10,9 млн. рублей, помощь была оказана 2202 калужанам, средний размер выплат составил порядка 5 тысяч рублей.

Всего на оказание мер социальной поддержки было выделено 1 млрд. 782  млн. рублей, в том числе 292,4 млн. рублей за счет средства бюджета Калуги.

Финансовое исполнение программы составило 99 %.

На 2018 год на реализацию программы предусмотрено финансирование в объеме 1 млрд. 889 млн. рублей, из которых 224,8 млн. рублей будут выделены из городского бюджета.

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