Минск и Рязань едут друг к другу с гастролями

Белорусский государственный музыкальный театр продолжает принимать на своей сцене российских коллег.

Не успели запаковать кофры с боа и костюмами артисты из Тульского академического театра драмы, как на их место уже едет труппа Рязанского областного музтеатра. Обменные гастроли с Рязанью - первые в истории белорусского театра, а потому в гастрольной афише обоих коллективов - только хиты и премьерные новинки.

Уже 23 марта музыкальный тур рязанского театра в Минске откроет ревю "Седьмое небо" по мотивам оперетт Исаака Дунаевского, Семена Заславского и Юрия Милютина. Спектакль будет интересен зрителям любого возраста: старшее поколение с удовольствием вспомнит юные годы, а молодежь окунется в атмосферу советского портового городка. Залитая солнцем набережная, соленый морской ветер, душистая акация и, конечно, любовь!

Утром в субботу артисты из Рязани разыграют на сцене музкомедии мюзикл для детей "Приключения Тома Сойера". А вечером их родителей ждет классика репертуара - оперетта Франца Легара "Веселая вдова". Над историей молодой богатой вдовы Ганны Главари и графа Данило работал постановочный альянс в лице главного дирижера Арифа Дадашева, режиссера театра Александра Сапрунова и балетмейстера из Астрахани Ларисы Сивицкой.

Завершится визит гастролеров в воскресенье - и снова двумя спектаклями. В 11.00 рязанцы сыграют для юных зрителей "Приключения Дюймовочки", а в 18.00 зовут всех желающих на гала-концерт "Гимн веселью и любви", в котором прозвучат шлягеры мировых оперетт в исполнении солистов и артистов хора.

А белорусские звезды будут блистать в Рязани. Зрители увидят водевиль Владимира Баскина "Подлинная история поручика Ржевского", мюзикл Владимира Кондрусевича "Стакан воды", оперетту Франца Легара "Тайный брак", гала-концерт...