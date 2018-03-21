Мосгорсуд продлил срок содержания под стражей двум фигурантам уголовного дела о контрабанде алкоголя. Генеральный директор холдинга "Форум" Дмитрий Михальченко и его бывший помощник, и подельник, по версии следствия, Борис Коревский, по решению суда до второго июня останутся под арестом в СИЗО.

Также по делу проходят заместитель директора ООО "КонтРейл Логистик Северо-Запад" Анатолий Киндзерский, полностью признавший вину, и сомелье Алексей Мищенко. Уголовное преследование в отношении бизнесмена Ильи Пичко прекращено в связи с его смертью.

В 2015 году продукция покупалась в магазинах Евросоюза, и переправлялась в Россию в контейнерах под видом герметика. Закупленные оптом спиртные напитки аккумулировались в порту Гамбурга. Товар в декларации значился как силиконовый строительный герметик. Обвиняемые доставляли его по морю в порт Усть-Луга.

По данным следствия, именно Михальченко является организатором контрабанды дорогих вин и других элитных спиртных напитков. Речь идет о четырех с половиной тысячах бутылок с вином, коньяком, ликером, ромом, джином, кальвадосом и другими напитками. Их общая рыночная стоимость составила порядка 61,7 миллиона рублей. В эту же сумму следствие оценило ущерб.

Обвиняемым грозит до 12 лет заключения.

На заседании суда в конце ноября прошлого года Михальченко частично признал свою вину, но заявил, что он не организатор контрабанды. И якобы способствовал раскрытию незаконных операций. Бизнесмен добавил, что уже возместил 18 миллионов рублей ущерба.