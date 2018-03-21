На Трубной улице в Москве перекрыли движение

На Трубной улице, где частично обрушилось здание, перекрыто движение.
Как сообщается в Twitter ЦОДД, на месте работают оперативные службы. Участок можно объехать по Цветному бульвару.
По данным сервиса Яндекс.Пробки, затор стоит от поворота с Садовой-Сухаревской. Перекрыт участок в район домов №26-28.
Из-за чп на Трубной пострадало три человека, погибших в результате обрушение дома нет. На месте продолжают работать спасатели.— FoxTime (@foxtime_ru) March 21, 2018
В Москве произошло обрушение здание на улице #Трубная #происшествия #чп pic.twitter.com/3u7z8tMJUd
На Трубной улице произошло обрушение здания. На месте работают оперативные службы. Движение на данном участке перекрыто. Объехать можно по Цветному бульвару.— ЦОДД (@gucodd) 21 марта 2018 г.
На данный момент движение перекрыто от дублера СК до Большого Сухаревского переулка для обеспечения работы спецтехники. Объехать можно через Цветной б-р, через Ананьевский пер. и далее по прилегающим улицам и переулкам.— ЦОДД (@gucodd) 21 марта 2018 г.