Под Белгородом офицер погиб, спасая солдата

В Белгородской области во время учений погиб офицер, спасая уронившего гранату солдата, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа. Чека в тот момент уже была выдернута.

"Офицер оттолкнул растерявшегося солдата и прикрыл его своим телом, - описали ситуацию в пресс-службе. - В результате подрыва гранаты офицер получил тяжелые ранения. Военнослужащий по призыву не пострадал".

Раненого офицера попытались спасти медики, однако все их усилия оказались напрасны. Погибший представлен к государственной награде "за совершение геройского поступка и спасение жизни подчиненного".