Под Тамбовом больше 20 человек отравились газом

В Тамбовской области больше двадцати жителей поселка Калиничи госпитализированы с отравлением газом.

Состояние пострадавших средней и легкой степени тяжести, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы регионального ГУМЧС Светлану Погориловскую.

Тринадцать взрослых госпитализированы в Тамбовскую областную больницу, девять детей - в детскую областную больницу.

Поселок Калиничи Тамбовского района - место компактного проживания цыган. По одной из версий, жители почувствовали себя плохо после того, как были срезаны вентили с газовых баллонов, предназначавшихся для сдачи в металлолом.

- Сообщение мы получили около полуночи 20 марта. Медики доставили пострадавших в больницы. Два пожарных расчета создавали водяную завесу, чтобы не распространялся газ, - сообщила представительница Тамбовского ГУМЧС.