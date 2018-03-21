Под завалами в центре Москвы оказались автомобили

Под обломками частично обрушившегося здания в центре Москвы оказалось несколько припаркованных автомобилей. Об этом сообщают очевидцы, машины видны и на опубликованных видео с места инцидента.

Напомним, сообщения об обрушении здания на улице Трубной поступили в столичное управление МЧС в 20:08. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что площадь обрушения составила около 80 квадратных метров.

Здание сейчас обследуют, данных о пострадавших нет - судя по всему, попавшие под завалы автомобили были пустыми.