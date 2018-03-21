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21.03.2018 23:48
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Штанишки по карману

Эксперты оценили стоимость детской "корзины"
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск №7522 (59)
Эксперты сервиса Avito подсчитали, сколько нужно денег, чтобы обеспечить ребенка самым необходимым в крупнейших городах России. Самая дорогая "детская корзина" оказалась в Москве - для младенцев ее стоимость составляет 38,5 тыс. руб., для дошкольников - 32,7 тыс., для школьников - 22,3 тыс.
Фото: Сергей Куксин/ РГ
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В других городах цена "корзины" немного дешевле. К примеру, в Краснодаре ее оценили в 33,2 тыс. руб., Ростове-на-Дону - 33 тыс., Омске - 20,4 тыс. Но так ли на самом деле дорого растить ребенка в Москве? Давайте разберемся. В корзинку для младенцев аналитики включили одежду и такие важные товары, как автокресло, детская мебель, коляска, игрушки, постельные принадлежности, товары для кормления и купания. Из этой суммы сразу вычтем 18 тыс. руб. - стоимость набора для новорожденных, который получают от города с начала 2018 года все семьи, где появляется малыш. В набор входят 44 предмета, включая одеяльце, матрасик, разную одежду. Плюс родителям полагается сразу несколько пособий. В департаменте соцзащиты Москвы рассказали, что каждая семья получает ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 года в размере не менее 3065 руб. на первого ребенка. Действуют бонусные пособия или региональные выплаты - 5500 рублей за первенца и 14 500 за второго ребенка. Молодые родители - не старше 30 лет - могут получить также дополнительное пособие, размер которого зависит от того, какой ребенок по счету рождается в семье. К примеру, за первенца семья получает 5 прожиточных минимумов, то есть чуть больше 82 тыс. руб., за второго малыша - почти 115 тыс. руб., за третьего - 164 260 руб.

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