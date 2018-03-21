Средняя зарплата врачей в Москве достигла 135 тысяч рублей

Средняя зарплата московских врачей в этом году достигла 135 тысяч рублей, сообщил на пресс-конференции заммэра столицы по вопросам социального развития Леонид Печатников.

Он подчеркнул, что в этом показателе не учитываются зарплаты главных врачей и другого управленческого персонала городской системы здравоохранения, зарплата которого может быть значительно выше. "135 тысяч - это только врачи. Но и врачи у нас бывают разные, есть, например, хирурги и реаниматолога, у которых зарплата доходит и до 500 тысяч рублей. Есть очень востребованные врачи общей практики с зарплатой в 200 тысяч рублей. У других может быть меньше. Но меньше 67 тысяч в Москве не получает ни один врач, работающий на полную ставку, - за этим мы пристально следим", - заявил Печатников.