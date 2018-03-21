Стало известно, куда чаще всего москвичи ездят на такси

"Яндекс" выяснил, куда в Москве чаще всего ездят такси. Как сообщили "РГ" в пресс-службе компании, оказалось, что самой популярной точкой назначения в маршрутах пассажиров такси стал Ленинградский вокзал. На втором месте - Москва-Сити, затем Казанский вокзал, станция метро "Юго-Западная" и торговый центр "Авиапарк". Кроме того, пассажиры такси часто бывают в барах и кафе Нового Арбата, на Курском и Павелецкой вокзале, у метро "Речной вокзал" и в торговом центре "Европейский".

Также в ходе исследования определились и самые популярные институты, бары с ресторанами и отели. Так, чаще всего такси пользуются студенты РУДН. Они отобрали "пальму первенства" у студентов МГИМО.

Самыми популярными гостиницами стали "Рэдиссон-Роял" и "Корстон".

Гулять в рестораны, помимо Нового Арбата, в Москве на такси ездят на "Красный октябрь" и "Трехгорную мануфактуру". В магазины - "Европейский", "Атриум", "Метрополис". А работать, помимо Москва-Сити, - в Центр международной торговли, и бизнес-центр "Красная роза", "Монарх" и "Белая площадь".