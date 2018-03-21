В центре Москвы провалился асфальт

В центре Москвы, в Дегтярном переулке провалился асфальт и колесо стоявшего на нем автобуса.

Как сообщается в Twitter Комплекса городского хозяйства города, скорее всего, причиной провала стало повышение уровня грунтовых вод. Это могло произойти из-за большого количества снега, выпавшего в этом году.

Сейчас коммунальные службы ведут восстановительные работы.