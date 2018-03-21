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21.03.2018 15:19
Проект: В регионах

В Калуге выбрали объекты для благоустройства

21 марта состоялось заключительное заседание общественной комиссии по организации и проведению рейтингового голосования по отбору общественных территорий для благоустройства в рамках программы "Формирование комфортной городской среды".
Фото: Калужская городская Дума Фото: Калужская городская Дума
Фото: Калужская городская Дума

В заседании приняли участие глава городского самоуправления Александр Иванов,  депутаты городской думы, руководители подразделений городской управы, представители общественных организаций.

Были подведены итоги рейтингового голосования по отбору объектов благоустройства.

Всего в рейтинговом голосовании приняли участие 167 тысяч калужан.

Среди общегородских территорий наибольшее число голосов набрал проект обустройства набережной Яченского водохранилища - проект поддержали более 67 тысяч калужан.

Фото: Калужская городская Дума
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Среди локальных территорий первое место занял проект благоустройства территории улицы Московская между улицами Кубяка и Кибальчича (расширение сквера "Содружество"). За проект проголосовало 6150 калужан.

Благоустройство данной территории предусматривает размещение спортивных, общественно-культурных и рекреационных объектов. Согласно проекту здесь появятся пешеходные дорожки, велодорожки и сквер, запланирована замена тротуарного покрытия, благоустройство существующих зеленых зон, дополнительная высадка кустарников и деревьев, установка опор освещения, организация ландшафтной подсветки, расстановка малых архитектурных форм.

- Рейтинговое голосование, в ходе которого жители города сами выбирали приоритетные объекты благоустройства, прошло в Калуге впервые, - отметил глава городского самоуправления Александр Иванов, - сейчас можно уже с уверенностью сказать, что опыт был удачным, голосование вызвало значительный интерес у калужан, оно показало, что жители хотят видеть наш город красивым и благоустроенным. Основные задачи в сфере благоустройства Калуги определены, и теперь городским властям предстоит реализовать набравшие наибольшее число голосов проекты и воплотить в жизнь пожелания калужан.

Руководство городской управы планирует совместно с депутатами разработать долгосрочную программу благоустройства города, в рамках которой реализовать большинство проектов, отобранных для участия в рейтинговом голосовании.

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