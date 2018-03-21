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21.03.2018 20:06
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Врач - молодой, да опытный

Студенты медвузов получать опыт работы одновременно с дипломом
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Федеральный выпуск №7522 (59)
В Москве стартовал проект "Школа профессионального роста", рассчитанный на выпускников старших курсов медицинских вузов. Цель - выпустить из высших учебных заведений молодых врачей уже с опытом работы.

- Раньше существовало такое понятие - субординатура, когда студенты-шестикурсники большую часть времени проводили в стационарах, работая помощниками врачей. Потом субординатуру упразднили, в вузах появились новые дисциплины, которых не было раньше, и студенты вернулись за парты, - рассказывает о причинах появления нового проекта заммэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников. "Школа профессионального роста" призвана вновь соединить теорию с практикой.

Студентам-медикам предложили выбрать место работы в московских клиниках

Поступившие туда студенты будут учиться и работать одновременно. На время обучения в школе, которое продлится от 3 до 8 месяцев в зависимости от специализации будущего врача, каждый студент будет получать стипендию в размере 25 тысяч рублей. А затем ему гарантирован трехлетний трудовой контракт в одном из столичных лечебных учреждений. "В этом году мы наберем в "Школу профессионального роста" 600 учеников", - уточнил Печатников. Но поступить туда могут не все. Набор ведется только по самым дефицитным для города специальностям. Это терапевты и педиатры, врачи общей практики, психиатры и неврологи, рентгенологи, анестезиологи-реаниматологи, отоларингологи и специалисты функциональной диагностики. Все они выйдут из школы уже с опытом работы, знанием информационной системы ЕМИАС и столичных стандартов оказания медицинской помощи.

Средняя зарплата московских врачей достигла 135 тысяч рублей

"На таких выпускников вузов работодатель быстро найдется", - уверен Леонид Печатников. Как, впрочем, и на специалистов, получивших статус "Московский врач". Это еще один проект городского правительства, направленный на повышение квалификации медицинских работников. Проект стартовал весной прошлого года, и с того времени статусом "Московский врач" обзавелись 165 специалистов. "А желающих его получить было в десятки раз больше. Но это очень серьезный экзамен, практически такой же, который проходят врачи в Европе", - утверждает заммэра. Претенденты должны без помарок выполнить не менее 3 тысяч тестовых и 300 практических заданий по своей специализации. Неудивительно, что до финала, дающего статус, диплом и ежемесячную прибавку к зарплате в размере 15 тысяч рублей, доходит едва ли не каждый двадцатый. Печатников напомнил, что попробовать побороться за статус могут не только столичные врачи, но и специалисты из любых других регионов. Правда, чтобы получать надбавку, им придется остаться работать в Москве, но разве кто-то будет против?

Кстати

Средняя зарплата московских врачей в этом году достигла 135 тысяч рублей. И в этот показатель, уточнил Леонид Печатников, не входят зарплаты главных врачей и другого управленческого персонала городской системы здравоохранения. Управленцы могут получать гораздо больше, поэтому их зарплаты статисты учитывают отдельной строкой.

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