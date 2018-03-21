В Москве стартовала благотворительная акция для выпускников школ

С 21 по 25 марта в Гостином Дворе на Неделе моды в Москве пройдет ежегодная X Общегородская благотворительная акция "Поможем подготовиться к школьному балу!". Ее главная цель - помочь выпускникам школ, сиротам, детям из семей скромного достатка и многодетных семей подготовиться к выпускному балу. В ходе акции каждый желающий может передать нарядную одежду, обувь, аксессуары и сделать выпускной вечер московских школьников ярким и незабываемым праздником.

Напомним, акция проводится с 2009 года по инициативе департамента труда и социальной защиты населения Москвы и дома моды Валентина Юдашкина при поддержке столичного правительства. За это время более 9 тысяч выпускников школ получили в подарок наряды для выпускного. Свои праздничные наряды передавали в фонд акции популярные ведущие, спортсмены, артисты театра, кино и эстрады - Екатерина Стриженова, Елена Малышева, Юлия Высоцкая, Роза Сябитова, Надежда Бабкина, Татьяна Михалкова, Диана Гурцкая, Ирина Аллегрова, Лариса Вербицкая, Яна Чурикова, Алсу, Витас, Марк Тишман, Нонна Гришаева, Анна Хилькевич, Митя Фомин и многие другие.

Кроме этого, постоянным партнером благотворительной акции на протяжении многих лет является студия красоты Дмитрия Винокурова. Профессиональные стилисты помогают ребятам подобрать одежду для выпускников и создают для каждого индивидуальные образы.

Собирать вещи для выпускников будут все пять дней в Гостином Дворе на стенде департамента соцзащиты. В качестве волонтеров на мероприятии будут работать участницы клуба "Московские СуперБабушки". А с 26 марта до 30 апреля все желающие смогут принести красивую праздничную одежду, обувь и аксессуары в центр поддержки семьи и детства "Красносельский" по адресу: г. Москва, Скорняжный пер., д. 4.