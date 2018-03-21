Новости

Под Белгородом офицер погиб, спасая солдата 17:35
Комиссия ГД по этике оправдала депутата Слуцкого 17:32
Впервые за год выросли реальные располагаемые доходы россиян 17:30
В Мурманске хозяин квартиры в эпицентре взрыва выжил 17:24
Лидеры рейтинга городской среды получат 1 млрд руб. на благоустройство 17:21
Вышел трейлер австралийского хоррора про гигантскую свинью-людоеда 17:20
Северный флот испытал антикварную зенитку 17:19
В Архангельске создадут новый парк за 70 миллионов рублей 17:13
В Чечне возбудили уголовное дело после нападения на силовиков 17:12
В Китае полиция научилась находить преступника за две минуты 17:11
На границе Ингушетии и Чечни начали поиски боевиков 17:11
Вышел откровенный тизер фильма о любви принца Гарри и актрисы 17:07
Ракетоносцы Ту-160 сделают невидимыми 16:59
На юге Москвы построят спорткомплекс с катком 16:55
Появились подробности задержания российского актера Анатолия Наряднова 16:55
Билл Мюррей прочитал стих про песика и уснул на премьере своего фильма 16:36
Hulu снимет сериал "Демоны" о "Сатанинской панике" 16:31
Минобороны России напомнило об экспериментах Лондона с химоружием 16:25
Лидер The Who Роджер Долтри оглох от своей музыки 16:20
В ставшей знаменитой вяземской луже поселились утки 16:20
Принц Гарри и его невеста-актриса нарушили древнюю традицию 16:10
Закрыли дело против курганского фермера, купившего GPS-трекер 16:10
Суд удовлетворил отказ "Роснефти" от иска к АФК "Система" 16:03
В Москве стартовала благотворительная акция для выпускников школ 15:51
Матвиенко рассказала, когда на региональных выборах появятся общественные наблюдатели 15:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если новый автомобиль постоянно ломается
Что делать, если новый автомобиль постоянно ломается
Как правильно продать квартиру, в которой прописаны несовершеннолетние дети
Как правильно продать квартиру, в которой прописаны несовершеннолетние дети
Задайте вопрос послу Беларуси в России Игорю Петришенко
Задайте вопрос послу Беларуси в России Игорю Петришенко
21.03.2018 15:51
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве стартовала благотворительная акция для выпускников школ

Текст: Ангелина Зеленькова

С 21 по 25 марта в Гостином Дворе на Неделе моды в Москве пройдет ежегодная X Общегородская благотворительная акция "Поможем подготовиться к школьному балу!". Ее главная цель - помочь выпускникам школ, сиротам, детям из семей скромного достатка и многодетных семей подготовиться к выпускному балу. В ходе акции каждый желающий может передать нарядную одежду, обувь, аксессуары и сделать выпускной вечер московских школьников ярким и незабываемым праздником.

Где выпускнику найти стажировку на 350 тысяч

Напомним, акция проводится с 2009 года по инициативе департамента труда и социальной защиты населения Москвы и дома моды Валентина Юдашкина при поддержке столичного правительства. За это время более 9 тысяч выпускников школ получили в подарок наряды для выпускного. Свои праздничные наряды передавали в фонд акции популярные ведущие, спортсмены, артисты театра, кино и эстрады - Екатерина Стриженова, Елена Малышева, Юлия Высоцкая, Роза Сябитова, Надежда Бабкина, Татьяна Михалкова, Диана Гурцкая, Ирина Аллегрова, Лариса Вербицкая, Яна Чурикова, Алсу, Витас, Марк Тишман, Нонна Гришаева, Анна Хилькевич, Митя Фомин и многие другие.

Кроме этого, постоянным партнером благотворительной акции на протяжении многих лет является студия красоты Дмитрия Винокурова. Профессиональные стилисты помогают ребятам подобрать одежду для выпускников и создают для каждого индивидуальные образы.

Собирать вещи для выпускников будут все пять дней в Гостином Дворе на стенде департамента соцзащиты. В качестве волонтеров на мероприятии будут работать участницы клуба "Московские СуперБабушки". А с 26 марта до 30 апреля все желающие смогут принести красивую праздничную одежду, обувь и аксессуары в центр поддержки семьи и детства "Красносельский" по адресу: г. Москва, Скорняжный пер., д. 4.

Главное сегодня

Путин и Трамп согласились с нежелательностью гонок вооружений
Визовые центры Польши в России приостанавливают свою работу
Лавров: Лондон сознательно подрывает отношения с Россией
Украина разорвала программу экономического сотрудничества с Россией
Израиль признал, что разбомбил в 2007 году ядерный реактор в Сирии