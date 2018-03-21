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21.03.2018 20:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

"Липовые" сорта

В Орловской области начались рейды по торговцам семенами для дачников
Текст: Денис Передельский
Российская газета - Федеральный выпуск №7522 (59)
Проверки проводят сотрудники территориального управления Россельхознадзора. Они посещают магазины и рынки, а также места стихийной уличной торговли пакетированными семенами. В большинстве случаев выявляются нарушения ФЗ "О семеноводстве".

Подобные рейды, как и внеплановые проверки по сообщениям граждан, проводят ежегодно. Но решить проблему пока не получается.

В Россельхознадзоре знают - дачникам зачастую предлагают "кота в мешке".

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По словам главы отдела государственного семенного надзора Владимира Половитскова, в прошлом году выявлено 6,7 тысячи пакетов семян, сорта которых не включены в госреестр селекционных достижений. Забракованные семена были сняты с реализации и уничтожены. Это обязательная процедура. Требования жестко регламентируются ФЗ "О семеноводстве". Если сорт не включен в госреестр, то это означает, что он не прошел или не проходил испытания. Следовательно, его свойства могут не соответствовать заявленным на упаковке.

Дачник рискует вырастить не то, что ожидал, или вообще остаться без урожая.

Нарушителей штрафуют, но размер санкции обычно составляет всего 500 рублей. Заработать на "липовых" семенах за сезон можно на порядок выше. Инспекторы по электронной базе данных могут на месте установить.

На днях в Орле инспекторы забраковали томаты сортов "Алая гроздь", "Боярский", "Гигант Новикова" и "Де барао Гигант", свеклу "Бордо улучшенная", кабачки "Египетская сила", цветную капусту "Снежный шар", сладкий перец "Гигант желтый" и "Ново-гогошары", а также морковь "МО". Эти сорта не включены в госреестр.

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