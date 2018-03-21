Двое кубинцев пойдут под суд за попытку переплыть с Чукотки на Аляску

Прокуратура Чукотского автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, фигурантами которого стали двое кубинцев. Их обвиняют в попытке незаконного пересечения границы РФ (часть 3 статьи 30 и часть 3 статьи 322 УК РФ).

По информации надзорного органа, в сентябре 2016 года иностранцы, не имея виз и желая избежать пограничного контроля, договорились незаконно пересечь государственную границу России. Они планировали попасть на остров Крузенштерна американского штата Аляска с территории Чукотки.

Перевезти их на маломерном судне мужчины попросили одного из местных жителей, за что пообещали награду в 1000 евро и 800 долларов США. Однако тот сообщил о готовящемся преступлении в ФСБ.

Дело направлено в Чукотский районный суд.