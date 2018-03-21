Подлодки ТОФ сошлись в морской дуэли

Две дизельные подводные лодки Тихоокеанского флота встретились в подводной дуэли. Как сообщили "РГ" в пресс-службе Восточного военного округа по ТОФ, морской "бой" прошел в рамках курсовой задачи Л-2.

Одна из подлодок, обнаружив "врага" атаковала его. Сманеврировав, подводный корабль уклонился от ее выстрела и выпустил торпеды в ответ.

После учебной схватки экипажи субмарин потренировались в преодолении минных заграждений.

Как отмечается в сообщении, позднее подводники будут решать задачи в интересах противолодочных кораблей Тихоокеанского флота.