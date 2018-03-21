Суд вынес обвинительный приговор авиадебоширу

20 марта суд Камчатского края признал виновным деструктивного пассажира В. Колотыгина в совершении преступлений, предусмотренных статьями 213 "Хулиганство" и 116 "Побои" Уголовного кодекса РФ.

Заместитель генерального директора Аэрофлота по правовым и имущественным вопросам Владимир Александров так прокомментировал судебное решение: "Благодаря последовательным действиям авиакомпании, направленным на то, чтобы ни один случай опасного деструктивного поведения на борту не оставался безнаказанным, суд назначил В.Колотыгину не только 180 часов обязательных работ, но и обязал обвиняемого выплатить компенсацию морального вреда в пользу бортпроводника в размере 150 тысяч рублей. После внесения изменений в Уголовный кодекс РФ стало понятно: за дебош на борту пассажир понесет реальную ответственность. Авиакомпания и впредь намерена защищать своих работников и понуждать дебоширов в установленном порядке уплачивать компенсации для возмещения вреда и убытков, а также штрафы, адекватные степени правонарушения".

Ранее Аэрофлот сообщал об инциденте, который произошел 15 января на рейсе SU1730, следовавшего из Москвы в Петропавловск-Камчатский. Пассажир бизнес-класса В. Колотыгин, находясь на борту с явными признаками алкогольного опьянения, грубо нарушал общественный порядок, оскорблял экипаж и, окончательно потеряв над собой контроль, ударил кулаком в лицо одного из бортпроводников.

Аэрофлот и впредь намерен неуклонно следить за соблюдением правил безопасности на борту, противодействуя нарушителям и защищая право пассажиров на комфортные и безопасные авиаперевозки. Благодаря активной позиции авиакомпании, в Уголовный кодекс Российской Федерации внесены поправки, ужесточающие наказание за хулиганство на транспорте. Также Аэрофлот напоминает, что с июня 2018 года российские авиакомпании получат право вести "черные списки" нарушителей и отказывать им в перевозке.

