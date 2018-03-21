Новости

Суд удовлетворил отказ "Роснефти" от иска к АФК "Система" 16:03
В Москве стартовала благотворительная акция для выпускников школ 15:51
Матвиенко рассказала, когда на региональных выборах появятся общественные наблюдатели 15:45
Глава ПФР спрогнозировал рост доходов фонда 15:45
Визовые центры Польши в России приостанавливают свою работу 15:44
Суд вынес обвинительный приговор авиадебоширу 15:40
В Кузбассе вор спрятался от хозяина дома, надев на голову ведро 15:35
Власти: В инциденте со стрельбой в Зауралье участвовали две школьницы 15:33
Путин и Трамп согласились с нежелательностью гонок вооружений 15:27
Режиссер "Движения вверх" начал готовиться к съемкам "Сердца Пармы" 15:27
ПФР планирует сократить девять тысяч работников к 2022 году 15:21
Российские и белорусские миротворцы отразили условное нападение на блокпост 15:20
В Петербурге объявили в розыск таинственно исчезнувшего коучера 15:20
В Сочи ребенка не пустили в детсад из-за долгов за питание 15:15
Трамп снимет ограничения на поставки боевых беспилотников 15:13
В Ставрополе на кладбище нашли гранату и склад боеприпасов 15:12
Захарова озвучила число участников встречи по делу Скрипаля 15:12
В Томской области в ДТП с автобусом пострадали 14 человек 15:11
Витебская бизнес-миссия посетила Калининград 15:05
Матвиенко: России нечего скрывать в деле Скрипаля 15:02
Жильцам разрушенных квартир в Мурманске выплатят по 100 тысяч рублей 14:45
БЖД на весенних каникулах будет продавать билеты в Россию со скидкой 14:40
В Петербурге выставили картины Бориса Гребенщикова 14:39
На АвтоВАЗе прокомментировали "дефицит" Lada Vesta 14:38
В Ростове девушка погибла из-за упавшего на нее дерева 14:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если новый автомобиль постоянно ломается
Что делать, если новый автомобиль постоянно ломается
Как правильно продать квартиру, в которой прописаны несовершеннолетние дети
Как правильно продать квартиру, в которой прописаны несовершеннолетние дети
Задайте вопрос послу Беларуси в России Игорю Петришенко
Задайте вопрос послу Беларуси в России Игорю Петришенко
21.03.2018 15:40
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Суд вынес обвинительный приговор авиадебоширу

Текст: Алина Егорова

20 марта суд Камчатского края признал виновным деструктивного пассажира В. Колотыгина в совершении преступлений, предусмотренных статьями 213 "Хулиганство" и 116 "Побои" Уголовного кодекса РФ.

Заместитель генерального директора Аэрофлота по правовым и имущественным вопросам Владимир Александров так прокомментировал судебное решение: "Благодаря последовательным действиям авиакомпании, направленным на то, чтобы ни один случай опасного деструктивного поведения на борту не оставался безнаказанным, суд назначил В.Колотыгину не только 180 часов обязательных работ, но и обязал обвиняемого выплатить компенсацию морального вреда в пользу бортпроводника в размере 150 тысяч рублей. После внесения изменений в Уголовный кодекс РФ стало понятно: за дебош на борту пассажир понесет реальную ответственность. Авиакомпания и впредь намерена  защищать своих работников и понуждать дебоширов в установленном порядке уплачивать компенсации для возмещения  вреда и убытков, а также штрафы, адекватные степени правонарушения".

Ранее Аэрофлот сообщал об инциденте, который произошел 15 января на рейсе SU1730, следовавшего из Москвы в Петропавловск-Камчатский. Пассажир бизнес-класса В. Колотыгин, находясь на борту с явными признаками алкогольного опьянения, грубо нарушал общественный порядок, оскорблял экипаж и, окончательно потеряв над собой контроль, ударил кулаком в лицо одного из бортпроводников.

Аэрофлот и впредь намерен неуклонно следить за соблюдением правил безопасности на борту, противодействуя нарушителям и защищая право пассажиров на комфортные и безопасные авиаперевозки. Благодаря активной позиции авиакомпании, в Уголовный кодекс Российской Федерации внесены поправки, ужесточающие наказание за хулиганство на транспорте. Также Аэрофлот напоминает, что с июня 2018 года российские авиакомпании получат право вести "черные списки" нарушителей и отказывать им в перевозке.
 

Главное сегодня

Лавров: Лондон сознательно подрывает отношения с Россией
Украина разорвала программу экономического сотрудничества с Россией
Израиль признал, что разбомбил в 2007 году ядерный реактор в Сирии
Косачев: Россия будет жестко отвечать на любые санкции Запада
В Восточной Гуте заработал третий гуманитарный коридор