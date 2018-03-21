Задержан первый замглавы Дальневосточного таможенного управления

Во Владивостоке задержан первый заместитель начальника Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) Сергей Федоров. Это подтвердили в пресс-службе таможни.

Причины задержания специалисты ДВТУ не озвучивают. В СУ СК по Приморскому краю ситуацию пока также не комментируют.

Однако, как пишет ТАСС, ссылаясь на свой источник, задержание Федорова может быть связано с уголовным делом руководителя ЗАО "Дальзавод-Терминал" Родиона Тихонова. Он обвиняется в уклонении от уплаты таможенных платежей и организации преступного сообщества. В ноябре 2017 года на предприятии Тихонова нашли 80 контейнеров с контрабандной одеждой.