Житель Сахалина осужден за пропаганду терроризма в колонии

Житель Сахалина осужден к двум годам колонии строгого режима за пропаганду радикальной идеологии террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), сообщила в среду пресс-служба управления ФСБ России по Сахалинской области.

В сообщении отмечается, что в законную силу вступил приговор Дальневосточного окружного военного суда в отношении 34-летнего гражданина России, осужденного по части 1 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

Ранее мужчина был осужден за незаконный оборот оружия. Находясь в колонии, он пропагандировал в среде осужденных радикальный ислам и оправдывал терроризм. Под стражу его заключили в день освобождения.

В ходе судебного заседания по новому делу подсудимый полностью признал вину.