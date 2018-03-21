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21.03.2018,  
16:59
Текст: Антон Валагин

Ракетоносцы Ту-160 сделают невидимыми

Минобороны России планирует обновить весь парк стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160. Новые самолеты будут закупаться в модернизированном исполнении Ту-160М2, строевые пройдут глубокую модернизацию до того же уровня.

- Обновленный парк "стратегов" мы получим примерно к 2030 году. У строевых самолетов от прежнего останется только фюзеляж: все бортовое радиоэлектронное оборудование и двигатели будут меняться. Новый Ту-160 станет незаметнее для радаров, чем его предшественник, за счет специальный покрытий, - рассказал заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов на самарском заводе "Кузнецов", где делают двигатели для ракетоносцев.

Фото: Марина Лысцева/ТАСС
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В 2018 году военное ведомство заключит с "Кузнецовым" контракт на поставку модернизированных силовых установок НК-32, которыми будут оснащаться Ту-160М2. Поменяют моторы и в строевых самолетах - новая версия двигателя экономичнее и увеличивает дальность полета на тысячу километров. Серийные поставки агрегатов начнутся в 2021 году.

- Нынешних производственных мощностей для обеспечения всех наших потребностей недостаточно, поэтому Минпромторгом и Объединенной двигателестроительной компанией разработан план по увеличению возможностей завода за три года примерно в 2,5 раза, - цитирует Борисова РИА Новости.

Параллельно с модернизацией ракетоносцев для них создаются новые типы вооружений.

- Нельзя сравнивать Ту-160 с ракетами Х-55, Х-555 и даже Х-101 с самолетом, который мы надеемся получить в серии к 30-м годам с новыми авиационными средствами поражения, имеющими совершенно иные дальности, - подчеркнул замминистра обороны. Боевая эффективность Ту-160М2 на 60 процентов выше.

ПАО "Кузнецов" - ведущее российское предприятие по разработке, производству и сервисному обслуживанию авиационных и ракетных двигателей. Здесь созданы моторы для самолетов Дальней авиации Ту-22М3 (НК-12), Ту-95 (НК-25) и Ту-160 (НК-32). На базе последнего разрабатывается силовая установка для перспективного дальнего ракетоносца ПАК-ДА.

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