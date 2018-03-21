21 марта сертификат "О присвоении статуса клинической медорганизации" областному клиническому центру профилактики и борьбы со СПИДом передал ректор самарского медуниверситета Геннадий Котельников.

- Для центра новый статус - это возможность участия в клинических, лабораторных исследованиях, право осуществлять научные разработки, которые позволят еще более качественно оказывать помощь нашим пациентам, - пояснил главврач Самарского областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИДом Алексей Спирин.

Сейчас медучреждение участвует в девяти клинических, в том числе и международных исследованиях по апробации лекарственных препаратов и различных методик лечения.

- Наш опыт весьма востребован. В частности, мы задали планку нового стандарта оказания медпомощи ВИЧ-инфицированным, - уточнил Алексей Спирин. - Дело в том, что поначалу этот стандарт был достаточно узким, в него не входили такие исследования, как компьютерная томография, фиброэластография печени. За счет того, что наш центр оснащен нужным оборудованием, мы доказали эффективность данных методик как для раннего выявления патологии, так и для последующих диагностики и обеспечения качества жизни пациентов.