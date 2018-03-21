Совместная делегация FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" проинспектировали подготовку стадиона "Самара Арена" к первенству мира по футболу, шесть матчей которого, включая игру сборных России и Уругвая, пройдут в Самаре. После осмотра стадиона директор департамента FIFA по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит сообщил журналистам, что арена будет сдана в конце апреля.

Первый тестовый матч на "Самара Арена" запланирован на 28 апреля. Фото: Георгий Субботин

- Несмотря на то, что работы "проводятся с большим напряжением, - добавил Смит. - нас уверяют, что к концу апреля все основные работы будут завершены. Мы не видим никаких причин того, чтобы это было невозможно.

Первый тестовый матч на "Самара Арене" запланирован на 28 апреля. На поле выйдут футболисты самарской команды "Крылья Советов" и воронежского "Факела".

Говоря о газоне на футбольном поле самарского стадиона, Колин Смит отметил, что в FIFA не сомневаются - поля будут подготовлены в соответствии со всеми требованиями федерации.

Газон выращивают в Германии. По словам специалистов, его укладка начнется при положительных температурах воздуха, и на эту работу уйдет не более четырех дней.

Еще около десяти дней нужно, чтобы "прошить траву" с помощью специальной электромашины - это сделает газон особенно мягким и более износостойким.

В настоящее время над основанием футбольного поля стадиона установлена теплица для предварительного прогрева в условиях отрицательных температур воздуха. Сейчас работа на объекте идет в круглосуточном режиме, трудятся более трех тысяч человек.

По информации подрядчика, в настоящее время практически завершены работы по устройству кровли стадиона, на 97процентов завершены работы по внутренней черновой отделке помещений (стяжка, штукатурка), чистовая отделка выполнена на 78 процентов, на финальном этапе устройство внутренних инженерных сетей, смонтированы все 38 лифтов. Завершен монтаж двух гигантских экранов- площадь каждого превышает 172 квадратных метра.

"Самара Арену" строят на самой высокой точке городского ландшафта.

Он представляет собой полусферу высотой около 65 метров. Арена похожа на космический объект, приземлившийся на землю.