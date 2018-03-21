Столица Татарстана спишет четверть парка пассажирских машин

Более двухсот новых городских автобусов планируют вывести на маршруты власти Казани до начала лета.

Новые машины тоже будут окрашены в красный цвет. Пассажиры уже привыкли к такой "масти" автобусов. Фото: Косов Олег

Столица Татарстана вошла в 11 российских городов, которые примут в этом году чемпионат мира по футболу, стартующий 14 июня. До этой даты город и решил обновить автобусный парк, избавившись от самых старых моделей, которые закупили еще в первую волну реформ транспортной системы - в 2007 году. Машины устарели морально и физически, поэтому перевозчики откажутся от их эксплуатации.

Последний раз автобусный парк Казани масштабно обновлялся накануне летней Универсиады 2013 года, когда в столицу республики поставили около 200 моделей. Тогда тоже меняли самые старые машины, полностью выработавшие свой ресурс. Но полной их замены не произошло, поскольку у некоторых перевозчиков не было на это средств.

Сегодня в транспортных предприятиях города числится 840 автобусов. Из них 108 - выпуска 2016 года, 19 - выпуска 2013-2014 годов, 486 - выпуска 2012 года и 231 автобус выпуска 2007-2010 годов. Партия последних и подлежит замене, а списанный транспорт утилизируют. Связано это с тем, что согласно нормативам срок эксплуатации автобусов большой вместимости составляет восемь лет или один миллион километров пробега. После выработки ресурса содержание таких машин становится нерентабельным.

Сумма одного тендера на закупку запасных частей, который размещает автотранспортное предприятие Казани, может достигать 21 миллиона рублей. За эти деньги можно приобрести два новых автобуса. Но перевозчики пока вынуждены использовать и старый транспорт, которому уже больше десяти лет. У него, как говорят специалисты, идет "сверхнормативный износ".

Как пояснили "РГ" в комитете по транспорту исполкома Казани, новые автобусы будут единого красного цвета, как и действующий подвижной состав. Такой концепт приняли более десяти лет назад, когда во время реформ город из соображений аварийной безопасности зачистили от частных "Газелей" и "ПАЗов". Они зачастую нарушали правила перевозки пассажиров, а их водители в погоне за клиентами и прибылью игнорировали ПДД. В результате такие маршрутные такси регулярно попадали в сводки дорожных аварий.

Сегодня в транспортных предприятиях города числится 840 автобусов. Из них 108 - выпуска 2016 года

Вместо них во время транспортной реформы закупили башкортостанские "Нефазы" (производитель входит в татарстанскую группу компаний "КАМАЗ"), белорусские "МАЗы", китайские GoldenDragon и Higer. Для них разработали новые маршруты. Предполагалось, что большой красный автобус будет заметнее на дороге, следовательно, будет меньше ДТП с участием общественного транспорта.

В техническом задании тендера на предстоящую закупку отмечается, что приобретаемые автобусы должны соответствовать передовым стандартам качества - низкопольные, с выдвижными аппарелями для колясок, двигателем экологического стандарта Евро-5. Перед Универсиадой закупались машины с двигателями стандартов Евро-3 и Евро-4. Тогда это позволяло законодательство, теперь же требования ужесточились.

Приобретаться автобусы будут за счет собственных денег транспортных предприятий по лизинговым схемам. Вся партия обойдется примерно в 1,8 миллиарда рублей из расчета, что один автобус большой вместимости стоит более девяти миллионов, малой вместимости - около 6,5 миллиона. В ближайшем будущем таких масштабных обновлений автобусного парка в Казани уже не предвидится, транспорт будут закупать постепенно, по мере износа.

Изменится к лучшему и городская транспортная инфраструктура. Как пояснили "РГ" в комитете по транспорту, благоустройство остановочных павильонов проводится в рамках республиканских программ "Безопасные качественные дороги", "Городские и поселковые дороги". С целью повышения комфортности на 264 крупных пассажирообразующих пунктах (каждая пятая остановка) установлено 233 информационных электронных табло. Из них для слабовидящих пассажиров 55 табло имеют кнопку вызова звуковой информации. Установка новых электронных информационных табло на остановочных пунктах в 2018 году не планируется.

Также в Казани по федеральной программе обновляется парк троллейбусов. Этот процесс практически завершен. В столицу Татарстана поступают и новые трамвайные вагоны, так что в скором времени общий подвижной состав всех депо будет не старше восьми лет. Программы по закупке электротранспорта с чемпионатом мира по футболу уже не связаны.