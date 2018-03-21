В Прикамье при пожаре погибли четыре человека

Ночью в деревне Зотина в Пермском крае сгорел частный дом. При пожаре погибли владелец одной из квартир, его жена и два гостя.

Как пояснили в ГУ МЧС по Пермскому краю, пожар начался в одной из квартир дома. В считанные минуты от огня обрушились крыша и перекрытия. В ликвидации возгорания принимали участие 28 сотрудников МЧС.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание или неосторожное обращение с огнем.

Следственный комитет РФ по Пермскому краю возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).