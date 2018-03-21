В Удмуртии прохожий спас из пожара двух людей

В удмуртском городе Воткинске прохожий спас из горящего частного дома двух людей. Алексей Кунгурцев 19 марта, в день происшествия возвращался с работы по улице Краснофлотской и увидел, как из двора идет сильный дым.

Он сразу же вызвал пожарных, сообщили в Главном управлении МЧС России по республике. После этого, не дожидаясь помощи, он сам побежал к дому.

- Ворота были закрыты, начал стучать, двери открыла хозяйка, которая бегала по двору с кастрюлей в руках и пыталась самостоятельно потушить возгорание, которое уже сопровождалось ярким пламенем и густым черным дымом. Пройдя внутрь задымленного двора, я увидел мужчину на коленях, который самостоятельно передвигаться не мог. Когда вывел мужчину на свежий воздух, то заметил на его теле ожоги. Потом я вернулся в дом, для того чтобы вывести женщину. Она была в шоковом состоянии, не понимала, что происходит и не собиралась покидать дом. Насильно вывел ее через задымленный двор, а потом мешал ей вернуться, так как она пыталась зайти за документами, - рассказал Алексей Кунгурцев.

Он добавил, что не смотря на то, что помог выжить при пожаре двум людям, героем себя не считает.

Когда на место происшествия приехали спасатели, двое пострадавших и их спаситель находились недалеко от дома. Огонь потушили, а позже в Главном управлении МЧС России по Удмуртии поблагодарили Алексея Кунгурцева за смелость при спасении людей на пожаре.