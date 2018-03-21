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21.03.2018 21:10
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Связано с добром

Волонтеры собственноручно изготавливают одежду для недоношенных детей
Текст: Ирина Белова (Нижний Новгород)
Российская газета - Неделя №7523 (60)
В Дзержинский перинатальный центр нижегородские волонтеры передали самую крупную партию вещей, связанных своими руками. Всего 169 вещиц.
Одежда для торопыжек должна быть без швов, узоров и узелков. Фото: Юлия Волкова/ РГ Одежда для торопыжек должна быть без швов, узоров и узелков. Фото: Юлия Волкова/ РГ
Одежда для торопыжек должна быть без швов, узоров и узелков. Фото: Юлия Волкова/ РГ

- Шерстяные вещи очень полезны для малышей, а легкое покалывание 100-процентного материала вовсе не раздражает, а наоборот, стимулирует кожный покров, - объясняет врач-неонатолог Наталья Леонтьева.

Вязаные вещи передают и в реанимацию, только там их предварительно стерилизуют в автоклаве сухим способом.

- В реанимации эти вещи просто необходимы, - отмечает медсестра Татьяна Котова. - Например, малышам мы надеваем шерстяную шапочку для того, чтобы она держала специальные очки при проведении сеанса фототерапии - яркий голубой свет выводит из организма билирубин и избавляет тело от лимонно-желтого цвета.

Фото: depositphotos.com
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Волонтеры еще привезли игрушки-осьминожки, связанные из хлопка. Впервые такая игрушка была связана в Дании. По виду щупальца игрушечных осьминожек напоминают пуповину матери, играя с такой игрушкой, малыш успокаивается.

- Надеемся, эти вязаные вещи станут для нижегородских торопыжек (так называют тех, кто поспешил появиться на свет. - Прим. "РГ") настоящими талисманами, - говорит Татьяна Ромашова, инициатор "вязального" движения в Нижнем Новгороде и создатель клуба "28 петель". - Потом они станут реликвией в их гардеробе, и торопыжки еще продемонстрируют вещички своим внукам.

Татьяна - сотрудница нижегородской полиции, сейчас она находится в отпуске по уходу за ребенком. По ее словам, 28 петель требуется, чтобы связать малюсенькие носочки для малыша.

В клубе "28 петель" бесплатно учат вязать всех желающих. Условие только одно - принести с собой клубок натуральной пряжи, поскольку вся одежда для детей вяжется из 100-процентной шерсти.

- Узнала о клубе через Инстаграм, - говорит нижегородка Анастасия Островская. - Сразу откликнулась. За четыре часа в поезде Нижний Новгород - Москва успеваю связать жилетку для недоношенного малыша. А на плед уходит два вечера.

Четырехсантиметровые носочки можно связать за час. На них и нужно-то всего примерно 10 граммов шерсти. В денежном эквиваленте это 15 рублей, зато искреннюю улыбку малыша и радость мамы не купить ни за какие богатства.

Справка "РГ"

Шерсть обладает целебными свойствами. Испокон веков на Руси новорожденных кутали в овчину. Люди верили, что тепло, которое она сохраняет, благотворно влияет на организм ребенка и дарует ему здоровье. Еще шерсть содержит ланолин - это кожное сало овец, полезные свойства которого всем известны. Наконец, самое главное - шерстяные вещи хорошо греют малышей, поскольку у них нет терморегуляции и происходит серьезная теплопотеря. Например, из-за непокрытой головы малыш теряет более 60 процентов тепла, поэтому самые необходимые вещи, которые вяжут чаще всего, - шапочки, носочки и варежки.

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