На Алтае отдали под суд пенсионерку-криптовалютчицу

В Бийске на скамье подсудимых оказалась 66-летняя пенсионерка из Новосибирска, которую обвиняют в крупном мошенничестве с криптовалютой. На финансовых семинарах предприимчивая женщина торговала несуществующими биткоинами.

Новосибирская пенсионерка организовала в Бийске семинар для желающих научиться зарабатывать на рынке криптовалюты. Представившись экспертом международной сетевой финансовой компании, она убедила слушателей в высокой доходности вложений в виртуальные деньги. А потом предложила участникам приобрести у нее криптовалюту по сходной цене.

Шестеро бийчан поверили мошеннице и "вложили" в биткоины в общей сложности 124 тысячи рублей.

- Женщина обещала, что вложенные средства со временем приумножатся за счет роста курса электронной валюты, и стала собирать по 31 тысячи рублей с участников семинара, - пояснила корреспонденту "РГ" представитель пресс-службы Бийского управления МВД России Елена Горбунова. - Трое потерпевших передали требуемую сумму? еще трое бийчан вскладчину набрали 31 тысячу рублей и также отдали ей.

Задержали мошенницу в Новосибирске. Как рассказали следователи, она и не пыталась скрываться: помещение в Бийске для проведения семинара арендовала по собственным документам. Свою вину "криптовалютчица" признала еще в ходе следствия и даже вернула потерпевшим часть "инвестиций в биткоины".

Теперь судьбу пенсионерки, решившей заработать на виртуальной валюте, будет решать Бийский городской суд. Кстати, в Алтайском крае это одно из первых "биткоиновых" уголовных дел, доведенных до суда. В Бийском управлении МВД не исключают, что предприимчивая пожилая женщина могла "гастролировать" с семинарами и по другим городам Сибири.