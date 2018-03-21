Под Томском в ДТП с автобусом погибли два человека

Томская полиция начала проверку после крупного ДТП с автобусом, в котором погибли два водителя.

Дорожно-транспортное происшествия произошло сегодня около 16 часов на 157 километре автомобильной дороги Томск-Колпашево.

- По предварительной информации, столкнулись рейсовый автобус, следовавший из города Колпашево в Томск и грузовой автомобиль, - сообщили "РГ" в УМВД России по Томской области.

Столкновение было лобовым. Удар оказался настолько сильным, что кабину автобуса полностью разворотило. Водители автобуса и грузовика погибли. Пассажиров доставили в больницу. Количество пострадавших уточняется.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции и следователи.