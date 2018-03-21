В Кузбассе вор спрятался от хозяина дома, надев на голову ведро

В кузбасском городе Юрга задержали местного жителя, который, совершив кражу из частного дома, "замаскировался" в прихожей.

68-летний местный житель, обратившись в полицию, рассказал: пока он был в магазине, в его дом на улице Осенней проник неизвестный и похитил пять тысяч рублей. Вскоре задержали подозреваемого: 37-летний мужчина, живущий с пенсионером на одной улице, ранее был судим за кражи и причинение тяжкого вреда здоровью.

Как выяснилось, злоумышленник выследил, когда сосед уйдет, и забрался в дом через форточку. Только вот не ожидал, что хозяин вернется так быстро. Потому спрятался от него в углу прихожей, надев на голову ведро. В итоге пострадавший его все-таки заметил, но, когда тот кинулся наутек, догнать не смог.

- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Кража", предусматривающей до шести лет лишения свободы, - уточнили "РГ" в пресс-службе ГУ МВД России по региону.