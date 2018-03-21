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21.03.2018 09:19
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Омске открылся первый в Западной Сибири детский хоспис

Текст: Светлана Сибина (Омск)
Хоспис, получивший название Дом радужного детства, построен по европейским стандартам. Тяжелобольные дети смогут пребывать здесь вместе с родителями, круглосуточно и бесплатно.
Новый омский детский хоспис построен по европейским стандартам Фото: Министерство здравоохранения Омской области Новый омский детский хоспис построен по европейским стандартам Фото: Министерство здравоохранения Омской области
Новый омский детский хоспис построен по европейским стандартам Фото: Министерство здравоохранения Омской области

Деньги на строительство паллиативного центра собирали всем миром. Свой вклад сделали Лия Ахеджакова, Алла Покровская, Владимир Спиваков и тысячи простых людей из разных стран. Средства на бассейн выделила администрация президента России.

Прописку детский хоспис получил в живописном месте - селе Подгородка Омской области. Инициатор проекта - благотворительный центр помощи детям "Радуга". Главный объект - физиотерапевтический корпус.

В Омске объявили сбор пожертвований на первый детский хоспис

- На первом этаже расположен каминный зал, бассейн, а также комната прощания, - пояснил "РГ" руководитель "Радуги" Валерий Евстигнеев. - На втором - кабинеты реабилитации, массажа, музыкальная и физкультурная комнаты. Стены украшают панно с героями мультфильмов. Все сделано на европейском уровне и с любовью. Спасибо всем, кто принял в этом участие.

Здесь рядом с детьми, страдающими тяжелыми генетическими, онкологическими заболеваниями могут находиться родители. Вся помощь им предоставляется бесплатно, но деньги собирают всем миром. Потребность в детском хосписе давно назрела.

- Если на территории Германии, соразмерной по площади с Омской областью, существует полтора десятка подобных учреждений, то у нас это первый проект, - делится Валерий Евстигнеев. - Корпус только построен, а уже образовалась очередь: более ста юных омичей страдают неизлечимыми болезнями. Врачи сделают все, чтобы малыш не чувствовал боли, не испытывал страданий. Психологи - чтобы измученные родители, оставаясь рядом, могли сделать хоть какую-то передышку.

Стоит сказать, что никто в Омске не верил, что многомиллионный проект удастся осуществить. Однако с самого начала стройке как будто кто-то включил зеленый свет. Решились проблемы передачи федеральной земли, расположенной в зеленом массиве пригородного села "Подгородка". Власти отремонтировали дорогу. Средства на стройку стали перечислять коммерческие организации. Свой вклад в доброе дело сделали не только известные артисты, общественные деятели, но и тысячи сибиряков, отдавших больным детям часть своей зарплаты, пенсии, стипендии.

В Сибири открылся первый государственный хоспис для детей

Дом радужного детства оснащен оригинальной трансформирующейся мебелью, специальными, оборудованными аппаратурой прогулочными колясками. Специалисты, которые будут здесь работать, прошли соответствующее обучение в Германии. Расходы взял на себя Союз детских хосписов Европы. Применять здесь будут только лучшие мировые методики реабилитации. Омичи, которые столкнулись с бедой, лучше других понимают, насколько это важно. В Доме радужного детства обещают бережно хранить жизнь ребенка, сколько бы ее ни осталось.

По словам Валерия Евстигнеева, в центре круглосуточно смогут находиться 10-15 семей. Расширить эти возможности готово руководство расположенного рядом гостиничного комплекса, которое берет на себя приготовление пищи для пациентов, охрану, организицию обучающих паллиативных конференций и семинаров. Кадровая проблема в данной сфере - одна из главных.

Кстати

Деятельность центра помощи детям "Радуга" абсолютно прозрачна. Вся информация для желающих помочь указана на его официальном сайте.

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