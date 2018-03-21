В Сибири вывели витаминный перец и "исключительно вкусный" помидор

Ученые Сибирского НИИ растениеводства и селекции (СибНИИРС) вывели новые сорта сладкого перца и скороспелого, но при этом исключительно вкусного томата.

Как рассказал "РГ" Георгий Батухтин, представитель Института цитологии и генетики СО РАН, в состав которого входит СибНИИРС, новый помидор получил название "Семеновна", а перец и вовсе экзотическое имя "Египетская сила". Столь необычное название перцы получили за пирамидальную форму плодов, которая напомнила селекционерам знаменитые пирамиды.

- "Красная линия" для сибирских селекционеров: скороспелость, урожайность и высокие вкусовые качества. Томат "Семеновна" в этом случае становится наглядным воплощением указанных требований, - отметила селекционер Валентина Губко. - Перец "Египетская сила" был выделен по другому критерию - по наличию очень высокого содержания витамина С, вызвавшему удивление селекционеров.

По словам исследователя, обычно этот показатель в составе сладкого перца в сильной степени зависит от погоды и колеблется из года в год. Но "Египетская сила" вне зависимости от погодных условий стабильно содержит больше аскорбиновой кислоты, чем другие сорта. Если в среднем по питомнику СибНИИРС показатель колеблется на уровне 105-110 мг%, то в новом перце 186 - 188 мг%.

Высокое содержание витамина С в новом сорте перца может послужить рекомендацией для включения его в рацион функционального питания - популярного направления в современной диетологии. Еще один плюс - весьма приличная урожайность сорта: 5-6 килограммов с квадратного метра.

"Семеновна" же воплощает собой давнюю мечту сибирских селекционеров о раннеспелых томатах, отвечающих сложным климатическим условиям, но при этом вкусных, как южные сорта. В идеале новый сорт позволит выращивать помидоры как в теплых краях, с прямым посевом семян в грунт, без предварительного разведения рассады.

От начала вегетации "Семеновны" до получения спелых плодов проходит в среднем 84-95 дней. Над созданием этого сорта ученые бились несколько лет. При этом ученые заявляют: как только новые сорта будут внесены в государственный реестр, они максимально быстро будут запущены в производство. Вероятно уже в скором времени дачники смогут найти семена сибирских томатов и перца на полках магазинов.