..."Ну, сейчас мы отличимся", - приговаривает Сергей Жабин, рыбак с 62-летним стажем и явный фаворит в группе ветеранов, выбравшихся в прошлую субботу на лед озера Родниковое Томской области. В возрастной категории от 60 и старше фестиваля "Народная рыбалка" у Жабина конкурентов - не о чем и говорить, около сотни. А всего ради праздничка вооружились ледобурами полторы тысячи томичей: мужчины, женщины, дети. Идут на позиции, как на настоящее сражение - колоннами. Лица - решительные.

Год назад Сергей Жабин занял тут третье место, наловив 880 граммов рыбы. А мог бы первое. Потому как в самый последний момент пришел лещ. Который, если бы его вытащить, потянул бы килограмма на полтора, не меньше, и быть тогда Жабину чемпионом. Но не оказалось под рукой багра! И мужики, которых просил о помощи, отвернулись к своим лункам, бормоча: тебе и так хватит... Не осуждает их Жабин, конечно: помогать другим рыбакам правилами запрещено. Но рассказал, изображая, как презрительно и надменно отвернулись от него товарищи, всем - только я выслушала историю про упущенного леща раза четыре. Учел собственные ошибки - багор теперь надежно крепится на поясе.

"Ну, сейчас мы отличимся!"

Сборы рыбака - почти как в голливудских фильмах герой готовится к битве. На одном колене крепится наживка. На другом - коврик, потому как "на ящике сидеть не надо, надо на коленях, на коленях"... Рубиновый, сверкающий на солнце мотыль перекладывается из газетного свертка в разные коробочки - а это и правда драгоценность, говорят, кому-то не хватило, перебои, в общем, с мотылем, и еще надо извернуться - достать! В ящике, на котором не сидится, пластиковая бутылка с манной крупой, да не простой, а крупной, дорогая дефицитная вещь!.. Так мало-помалу меняется жанр: не ящик это вовсе, а ларец с сокровищами, и рыбак, оказывается, вовсе не Рэмбо, а Казанова, и рыбалка - не боевик, а мелодрама...

- Рыбу-то соблазнять надо, - подтверждает Андрей Червонец, глава Федерации рыболовного спорта Томской области. - Только от этого результат зависит. Сумел соблазнить - победил. А чтобы соблазнять правильно - голова нужна.

- Да ладно, - говорю. - Это же рыба. Хлеба ей накидать - и хватит. Придумываете тут науку...

- Ну вот вы, допустим, женщина, - объясняют мне. - Поведет вас, допустим, мужчина в ресторан. И там на стол хлеба накидает. Понравится это вам?

- Ну нет, наверное, - примирительно мычу я. Хотя так и рвется с языка: кто ж меня в ресторан-то поведет, если все на рыбалке рыбу соблазняют?!

Соперничать с рыбой вообще мало кому удалось бы. Особенно в этой аудитории. Места на "Народной рыбалке" в Томской области скоро, наверное, будут разыгрывать на аукционе. Полторы тысячи человек зарегистрировались за считаные дни.

Желающих гораздо больше, рвутся на фестиваль из Новосибирска, Кемерова и Красноярска, но нельзя. Своим, томичам, лунок не хватает - больше полутора тысяч на 60-сантиметровый лед озера выпускать не позволяет МЧС.

Сигнальная ракета, шорох буров - и тишина. У женщин-рыбачек, застывших над лунками, от напряжения дрожат помпоны на шапках. Подкрадываться к рыбакам с фотоаппаратом приходится на цыпочках - а снег предательски хрустит! - и сворачиваются они, как ежи, прикрывая пакеты с уловом. Ловля - это медитативный процесс. Большинство, как Жабин, даже телефоны оставили на берегу.

Три часа медитации для одиночек. Вдвое меньше времени дают рыбачить семьям - потому что у них улов общий на несколько человек. Кстати, самая юная нынче рыбачка на Родниковом - Аня. Ей семь месяцев, и у нее чудесный розовый комбинезон. Главное, что на "Народной рыбалке" она уже во второй раз. В прошлом году участвовала, сидя в животе у мамы - Евгении Поповой. Эта героическая женщина ловит рыбу каждые выходные. По 40-50 килограммов. Для Томска это ну почти норма, во всяком случае - не удивляет. Сибирь. Просторы. Рыбный край. Только озер в Томской области почти 13 тысяч (это по самым скромным данным). А реки? 95 тысяч километров общей длины. Томская область - единственный регион в Западной Сибири, где можно ловить рыбу ценных пород: пелядь и стерлядь. "В Сибирь только из-за одной рыбалки можно переехать, - говорит Сергей Жабин. - Я сам-то из Тамбовской области, бываю там. Ловят они там, признаться, какую-то ерунду"...

14-17-летние подростки на фестивале рыбачат самостоятельно. Тут и парни, и девчонки вместе. Андрею Фатееву четырнадцать, а первый раз на подледную рыбалку он вышел в восемь. С папой, конечно. Сегодня один. "На что надеетесь?" - спрашиваю до старта. "На удачу, конечно! Новичкам везет", - отвечает мальчик ростом под два метра.

- Ну, мне ты не конкурент, - встревает вездесущий Жабин.

- Это еще почему?

- У меня 62 года стажа, мастерство со счетов не сбросишь!

- Удача - вот что главное!

Жабин рассказывает мне про рыбаков-профессионалов. Для которых отсутствует понятие "не клюет". Они знают, где бурить лунку. И какой глубины. И под каким углом. "Мастерство!" - вздыхает Сергей Иванович. Очень его беспокоит, что в его ветеранскую категорию записали двух кандидатов в мастера спорта. Ну и что, что они два года не участвуют в профессиональных соревнованиях?! Мастерство-то, как известно, не пропьешь!

Проходит час. Полтора. Два. Желтых пакетов (их выдавали на регистрации) на льду все больше. Туда удачливые мастера складывают улов.

На Жабина боюсь смотреть. Три лунки. И ни одной рыбы, даже крошечного ерша. Успокаивает, что среди ветеранов таких много. От ноля не ушел даже кандидат в мастера, разрушив все теории. Лучший вес в этой категории - 330 граммов. То ли участок дали не тот?! "Спасибо водоему, прекрасно провели время", - иронизирует кто-то.

...А Жабин - ну слава богу! - наконец-то вытащил крошечного чебака. "Видать, не надо так тщательно готовиться", - не унывает. Умение не сдаваться - пожалуй, главная черта сибирского рыбака. Вне зависимости от мастерства и стратегий. Стой на своем! И все обязательно будет.

Лучшая цитата

Александр Ростовцев, хирург с 30-летним стажем, депутат Законодательной думы Томской области:

- Рыба-то будет нынче или нет?! У меня в прошлом году ни одной поклевки не было! Я от этого нервничать начинаю. А когда я нервничаю, у меня руки дрожат, и я операции делать не могу.

Между тем

Желтые пакеты "лидеров" (на каждом имя рыбака) собирают еще на льду, улов взвешивают в судейской палатке. Меня туда кое-как пустили. Убедилась, что многим повезло. Улов - щуки, лещи, любо-дорого смотреть! Победителем "Народной рыбалки" признали томича Николая Коноплева - он взял вес в 2540 граммов, и это в два раза больше, чем у народного рыбака в прошлом году. Николая наградили лодкой с мотором. А 17-летняя Ксения Рубцова из села Зоркальцево выудила 913 граммов и победила в категории "Юноши/девушки 14-17 лет".