В Дагестане отделения МФЦ начали принимать утерянные документы. Таким образом власти решили помочь забывчивым гражданам.

Почему именно в МФЦ решили начать оказывать помощь растеряхам? Все просто: именно здесь самая большая база данных о жителях республики.

- По этой базе будет произведен поиск, не обращался ли ранее за госуслугами владелец утерянного документа. У нас имеются их адреса, телефоны и другие контактные данные. Если повезет, то владельца сразу оповестят о находке. Услуга оказывается совершенно бесплатно, - рассказала "РГ" руководитель отдела по связям с общественностью МФЦ Дагестана Эльмира Гусейнова.