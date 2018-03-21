В Чечне ликвидирована банда из четырех боевиков

В Чеченской Республике на границе с Ингушетией в ходе спецоперации сегодня ночью ликвидирована группа боевиков. Об этом "РГ" сообщили в республиканском управлении МВД.

Сотрудники полиции действовали совместно с региональным управлением ФСБ. В ходе оперативно-поисковых мероприятий примерно в 10 часов вечера во вторник в лесу Ачхой-Мартановского района силовики обнаружили нескольких боевиков. Их удалось блокировать. Вскоре на место прибыли оперативники Росгвардии.

Вместе силовики ликвидировали четырех преступников. Как уточнили в республиканской полиции, среди стражей правопорядка никто не пострадал. Личности уничтоженных боевиков выясняются.