В Ставрополе на кладбище нашли гранату и склад боеприпасов

В Ставрополе на одном из кладбищ обнаружился схрон с боеприпасами. Обезвреживать опасную находку взялись взрывотехники Росгвардии, сообщили в краевом управлении ведомства.

Случилось это, когда женщина убирала могилы. Рядом с одной из них она нашла пакет с предметами, похожими на гранату и патроны. О случившемся она сообщила в полицию.

На место выехали специалисты инженерно-технического отделения ОМОН Управления Росгвардии по Ставропольскому краю.

- Взрывотехники идентифицировали РГД-5 (ручная граната дистанционная модификации 5), УЗРГМ (унифицированный запал ручной гранаты модернизированный) и около 230 патронов со следами сильной коррозии, - рассказали в Росгвардии.

Чтобы никого не подвергать риску, специалисты обезвредили боеприпасы на месте. Только после этого их передали полицейским. Они проведут экспертизу и попытаются установить происхождение опасной находки.