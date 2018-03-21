Депутаты городского Совета Калининграда приняли добровольную отставку Александра Ярошука, занимавшего должность главы города с декабря 2007 года и ушедшего с поста почти за четыре года до окончания срока.

Ярошук написал заявление о досрочном сложении полномочий по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. Ему поступило предложение о работе в интересах Калининграда и Калининградской области на федеральном уровне, уточнила его советник Виктория Кашинская. Как сообщили в горсовете, конкурсные процедуры для претендентов на освободившееся кресло пройдут с 23 марта по 5 апреля. Конкурсная процедура в формате собеседования пройдет 16 апреля, а нового главу депутаты выберут тайным голосованием 18 апреля. Сейчас обязанности мэра временно исполняет его зам Наталья Дмитриева.

Калининградцы признаются, что им будет скучно без мэра, который прославил город благодаря своим образным выражениям, чем дал повод для многочисленных шуток и пародий.