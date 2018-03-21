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21.03.2018 12:39
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Мэр Калининграда досрочно подал в отставку

Текст: Светлана Песоцкая (Калининград)
Фото: Валерий Сомкин/РГ Фото: Валерий Сомкин/РГ
Фото: Валерий Сомкин/РГ

Глава города Калининграда Александр Ярошук досрочно сложил свои полномочия в связи с переходом на другую работу.

Об этом он сообщил 21 марта на очередном заседании городского Совета депутатов Калининграда и подал соответствующее заявление об отставке по собственному желанию.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Депутаты одобрили это заявление почти единогласно. Александр Ярошук сообщил им, что его новое место работы будет связано с Калининградской областью, а подробности появятся позже. По некоторым данным, это новое место работы будет уже федерального уровня.

В ближайшее время горсовет должен объявить конкурс по избранию нового главы города, итоги которого подведут 19 апреля.

52-летний Александр Ярошук, бывший офицер ВМФ, впоследствии крупный бизнесмен, пришел в городские органы власти 20 лет назад, в 1998 году, в должности советника мэра по экономическим вопросам. Через три года он был впервые избран депутатом городского совета, который возглавил в 2006 году.

С декабря 2007 года - глава городского округа "Город Калининград". С 2012 года он занимал этот пост по итогам всенародных выборов. Впоследствии кандидатура на эту должность начала избираться путем тайного голосования большинства депутатов горсовета, и Александр Ярошук таким образом был избран городским главой на четырехлетний срок в ноябре 2017 года.

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