Проведенная прокурорская проверка установила "нецелевое использование средств" реабилитационным центром "Дом на­дежды на Горе", который 20 лет помогал людям радикально избавиться от алкогольной зависимости, поскольку субсидирование по линии комитета по социальной политике центр получал из программы помощи наркозависимым. Эксперты-наркологи, уверяющие, что две трети реабилитантов центра страдают одновременно и алко-, и наркозависимостью, не смогли переубедить надзорные органы.

В Санкт-Петербурге действуют порядка десяти частных наркоклиник и 20 государственных реабилитационных центров. Но у "Дома надежды на Горе" свои особенности: здесь всем помогают бесплатно, немедикаментозно и крайне результативно - за 22 года через центр прошли почти 15 тысяч алкозависимых. Среди исцелившихся, в частности, лидер группы ДДТ Юрий Шевчук, артист Андрей Ургант, "митек" Дмитрий Шагин.

Главный нарколог страны Евгений Брюн также считает методику "Дома надежды на Горе" высокоэффективной. Но...

- Сегодня у центра сформировался долг в 3,5 миллиона рублей из-за сложностей финансирования, - говорит директор реабилитационного центра Светлана Мосеева. - Мы вынуждены сокращать прием больных, нам приходится брать с наших пациентов по 10000 рублей в месяц на питание. Начались перебои с зарплатой...

Надо сказать, межрегиональный центр по бесплатной реабилитации алкозависимых "Дом на­дежды на Горе" расположен в Ломоносовском районе Ленинградской области, а юридический адрес у него - Санкт-Петербург.

До 2010 года центр существовал только на частные пожертвования. С 2011 года работа поддерживалась финансированием из бюджетов двух регионов. С 2013 года "Дом" получал целевую субсидию. Однако с 2018 года городское финансирование прекратилось из-за пробелов в законодательстве.

Аховая ситуация заставила руководство центра искать нетрадиционные пути финансирования. Так, на прошлой неделе здесь устроили интернет-аукцион.

- Однако эти методы, конечно, не могут раз и навсегда решить проблему финансирования центра, - говорит член совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Наталья Евдокимова. - Лучший вариант - разработка программы Санкт-Петербурга по борьбе с химическими зависимостями, куда отдельной строкой вошло бы и финансирование этого проекта.

Минимальный годовой бюджет центра - 12 миллионов рублей. Эксперты единодушны: это финансирование будет гораздо дешевле того, во что обходится борьба с последствиями алкоголизации населения.

Однако член совета по развитию гражданского общества и правам человека Леонид Никитинский уверен, что в Санкт-Петербурге финансирование такого важного социального проекта возможно еще и по линии программы "Твой бюджет". В случае успеха этот опыт можно было бы использовать и в других регионах.

Прямая речь

Татьяна Шишова, консультант проекта "Твой бюджет":

- К сожалению, сейчас этап сбора заявок уже окончен. То есть попасть в состав бюджетной комиссии, которая обсуждает и отбирает лучшие проекты, уже поздно. Можно только прийти на комиссию со своим предложением, и, если удастся убедить ее членов проголосовать за этот проект, - есть шанс попасть в число счастливчиков, чьи проекты будут отправлены на экспертизу в профильные комитеты администрации города. Но даже если там проект одобрят, не факт, что общественники - члены бюджетной комиссии проголосуют за него.