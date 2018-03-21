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21.03.2018 15:49
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Куда пропала "зебра"

В городе сокращают число пешеходных переходов
Текст: Вера Черенева
Российская газета - Санкт-Петербург №7521 (58)
Жители проспекта Стачек в удивлении. Возле дома 91 пропал пешеходный переход. Знак "зебры" заклеен, разметка еще не стерта, но железное ограж­дение уже установлено. Людям приходится "наматывать круги" в сотни метров. И это не единственный случай: в Петербурге демонтируют пешеходные переходы, и, чтобы доказать, что "зебра" необходима, гражданам приходится годами собирать подписи, причем результат совсем не гарантирован.

О ситуации на проспекте Стачек, 91 "РГ" узнала от читателя Александра Бровермана. Петербуржец обнаружил заклеенные знаки около двух недель назад, поначалу был уверен: это какая-то ошибка, ведь переход здесь появился после многочисленных обращений граждан.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
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Этот квартал один из самых сложных в городе, он пограничный. Меньше чем в километре - станция метро "Автово", в 500 метрах - железнодорожная ветка. А над ней проходит путепровод - проспект Стачек, одна из самых загруженных магистралей в городе. Эта дорога разделяет спальные кварталы на две части. Внутри каж­дой есть свои поликлиники, школы, детские сады, магазины. Но автономно эти кварталы не существуют, на проспекте Стачек интенсивное пешеходное движение, и переходов не хватает. Например, по прямой расстояние между домами 91 и 93 по проспекту Стачек не превышает сотни метров. Но чтобы попасть из одного здания в другое, нужно пройти 650 метров. Дело в том, что прямого пути нет, нужно перейти улицу Маршала Казакова и Трамвайный проспект и вернуться по другой стороне улицы. Чтобы не "наматывать" лишние метры, люди и пользовались тем самым переходом, а сейчас перебегают дорогу, рискуя жизнью.

Пешеходными переходами в Петербурге ведает комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ). В очереди на демонтаж переход на проспекте Стачек не значится. Заместитель главы муниципального образования "Красненькая речка" Екатерина Казакова сообщила "РГ", что этот переход не считается пешеходной дорогой, соответственно в ведение КРТИ он не входит. Чиновница посоветовала обратиться в комитет по благоустройству, ведь дорожка соединяется с парковой зоной. В комитете по благоустройству "РГ" сообщили, что переход не обслуживают, поэтому закрыть или открыть его не могут. Получается, что переход, который так выручал жителей, оказался бесхозным. И раз его нет на бумаге, то исчезновения "зебры" никто не заметит, только транспорт пойдет быстрее.

Собственно, ради транспорта в Петербурге и сокращают число переходов. Такая ситуация, например, сложилась еще на одном участке проспекта Стачек, который пересекает Трамвайный проспект и улицу Маршала Казакова. Изначально здесь было четыре перехода, по каждой стороне, а сейчас осталось два.

Фото: Reuters
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"Зебры" ради трафика стирают не только в спальных районах. Так, на улице Академика Лебедева летом прошлого года был демонтирован пешеходный переход у Финского переулка. Расстояние до ближайших светофоров здесь не больше 300 метров, но с одной стороны улицы находится Военно-медицинская академия, а с другой - кафе, магазины и остановки общественного транспорта. Поэтому пешеходы здесь курсировали постоянно.

К слову, в Петербурге существует целая адресная программа по обустройству нерегулируемых пешеходных переходов, и они появляются. В прошлом году, например, было создано 27 таких объектов. Большинство переходов обустраиваются рядом со школами и детскими садами. Но в список попадают не все учебные заведения. Так, жители улицы Маяковского уже несколько лет не могут добиться обустройства пешеходного перехода у дома 10. По наблюдениям петербуржца Артема Чистякова, здесь люди всегда переходили дорогу, ведь по обеим сторонам улицы расположены школы, лицей и больницы.

Фото: Алексей Васильев/РГ
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Пешеходы здесь издавна ходили, но сейчас, когда автомобильное движение стало интенсивным, вынуждены каждый день долго идти  до светофора. Люди пишут письма, но перехода как не было, так и нет. Не могут получить право на "зебру" жители Собственного проспекта в Петергофе. Расстояние между домами 4 и 36 - почти 900 метров, и на всем этом протяжении нет ни одного перехода.

Между тем, в городе растут показатели аварийности. По каждому факту ГИБДД проводит проверку, выясняет, при каких обстоятельствах был совершен наезд. Сценария  два: пешеход перебегал дорогу в неположенном месте или автолюбитель не соблюдал скорость. Причем наезды происходят как на "зебрах", так и вне их, жерт­вами ДТП становятся и те, кто хотел "проскочить", и люди, соблюдавшие ПДД. В целом  в городе один тренд: ради того, чтобы машины не стояли, пешеходы должны фактически искать светофор.

Мнение

Данила Горохов, специалист в сфере городского дизайна, анализа данных, городской мобильности института территориального планирования "Урбаника":

- Пешеходы не готовы и не должны проходить лишние 200-300 метров, учитывая, что и так не соблюдается частота размещения переходов на улицах. Городу нужно, наоборот, увеличивать количество переходов, делая их при этом более безопасными, чем те, которые уже существуют, и параллельно реконструировать существующие. К сожалению, КРТИ и ГИБДД очень сильно подвергаются влиянию автомобильного лобби, которое считает, что частые пешеходные переходы - это пробки, и вообще так не надо. В реальности частые пешеходные переходы, правильное физическое проектирование улиц и правильная настройка светофоров скорее разбивают поток и нивелируют километровые пробки.

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