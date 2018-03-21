Смольный сократил список принимаемых опасных отходов

Петербург передал полномочия по сбору опасных отходов от комитета по природопользованию и охране окружающей среды комитету по благоустройству. Обещают, что пунктов приема станет гораздо больше, и установят их буквально на каждом шагу, но перечень принимаемых отходов сократится всего до трех пунктов: батарейки, градусники, ртутные лампы. Граждане недовольны и пишут обращения с просьбой восстановить сбор в полном объеме, ведь опасные отходы не должны попадать в общую массу.

Как пояснили "РГ" в комитете по природопользованию, это решение "просто принято", объяснять его они не уполномочены. Заместитель председателя комитета по благоустройству Кирилл Пащенко недавно попытался объяснить горожанам, как теперь будет хорошо, но получил слишком много вопросов. По его словам, комитет по благоустройству занимается только ТБО, а опасные отходы - не его сфера. Чиновник предложил горожанам сдавать покрышки и бытовую технику в специальные пункты приема (покрышки принимают всего два пункта, один из них находится в Металлострое). То же самое он предложил делать и с каждым из видов специфических отходов, оставшихся "за бортом" раздельного сбора.

- Строительный мусор мы же не выбрасываем в общий контейнер, а вывозим со двора, - сообщил он на недавней встрече с горожанами. - Мы нанимаем специальную компанию. С опасными отходами должно быть то же самое. Либо отвозить их в спецпунк­ты, либо жители могут скооперироваться и заключить такой договор на вывоз опасных отходов на постоянной основе.

Другими словами, чиновники предлагают теперь "заморачиваться" каждым видом отходов отдельно, не понимая, что все это в итоге окажется на наших мусорных полигонах, отравит почву и просочится в грунтовые воды. Сегодня по запросу "вывоз мусора" поисковик выдает множество частных компаний, готовых забрать ваши опасные отходы за ваши деньги. Вопрос в том, что большинство из них полуофициальные, и никто не даст гарантии, что вредные отходы утилизируют должным образом, а не свалят где-нибудь в лесу на границе с Лен­областью.

С 1 января 2019 года обещают специальные экобоксы у социальных учреждений, а со временем - чуть ли не у каждого мусорного бака. По мнению чиновников, покрышки - не такой уж "ходовой мусор", как, например, батарейки, а люминесцентные лампы просто не помещаются в новые контейнеры. Кстати, после смены управления сбором жители стали чаще жаловаться на то, что за контейнерами должным образом не следят, часто они открыты, и опасное содержимое вываливается наружу.

Что касается лекарств, то по закону они относятся к медицинским отходам, и за их утилизацию должны отвечать медучреждения, считают в комитете. Что делать с "частными" просроченными лекарствами, чиновники так и не объяснили, обрисовав ситуацию как "очень сложную историю". Получается, вопрос с приемом сразу нескольких видов опасных отходов в городе так и не решен.

Комментарий

Татьяна Нагорская, координатор региональной программы "Раздельный сбор" в Санкт-Петербурге:

- Росчерком пера мы откатились на много лет назад, а ведь Петербург первым в России наладил систему работы с опасными отходами, все регионы на нас равнялись. На мой взгляд, сложившаяся ситуация - результат системной недоработки. Оправдания комитета, что опасные отходы не являются ТБО, просто смешны, - по определению под эту категорию попадают все бытовые отходы, кроме покрышек. Сейчас мы призываем неравнодушных обращаться в комитет с просьбой восстановить перечень и принимать все - от покрышек до градусников и холодильников. Скорее всего, это потребует дополнительного финансирования, но у меня почти нет сомнений, что его утвердят, ведь на увеличение числа экобоксов и экомобилей средства выделили.