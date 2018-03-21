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21.03.2018 17:13
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Архангельске создадут новый парк за 70 миллионов рублей

Текст: Анна Чистякова (Архангельск)

В столице Поморья подведены итоги рейтингового голосования в рамках нацпроекта "Формирование комфортной городской среды". На первое место вышел проект по обустройству парковой зоны за кинотеатром "Русь" по улице 23 Гвардейской Дивизии. За него проголосовали 8202 человека или 22,5 процента от всех, принявших участие в выборах территории по благоустройству.

Фото: Татьяна Сухановская/РГ
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Как рассказал заместитель главы по городскому хозяйству администрации МО "Город Архангельск" Виталий Акишин, на втором месте по итогам голосования - парк на проспекте Ленинградском между улицами Галушина и Красной Звезды. А около 16 процентов архангелогородцев выступили за то, чтобы обустроить Набережную Северной Двины в районе центрального пляжа.

Десятки лет за кинотеатром "Русь" находится пустырь площадью около двух гектаров. Вокруг - плотная городская застройка. Все эти годы решался вопрос о судьбе заросшей бурьяном огромной территории, но средств на ее обустройство в городском бюджете не хватало. Нацпроект впервые предоставил такую возможность.

Ожидается, что после прохождения государственной экспертизы будет подсчитана сметная стоимость работ. Ориентировочно она составит от 60 до 70 миллионов рублей. На эти деньги будут обустроены дорожки, высажены деревья и кустарники, сделаны удобные подъездные пути. В планах также переходы "со звуком", удобные автобусные остановки, парковки и тротуары, адаптированные для стариков, маленьких детей и инвалидов.

По словам главы Архангельска Игоря Годзиша, главная идея проекта - создать первую в истории Поморья зону отдыха для северян всех возрастов, территорию, доступную для людей с ограниченными возможностями.

- Проект парка за кинотеатром "Русь" у нас уже есть, но ему нужна доработка, - сказал Виталий Акишин. - Сейчас в него вносятся предложения, высказанные в ходе общественных обсуждений.

По его словам, в апреле должны состояться конкурсы для определения подрядчика, который займется обустройством нового парка. А в июне планируются начать основные работы, чтобы большую часть из них успеть сделать летом.

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