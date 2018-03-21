В Петербурге перевели белорусского "Евгения Онегина"

В Петербурге впервые полностью перевели на русский язык поэму белорусского поэта Якуба Коласа "Сымон-музыка", считающуюся аналогом романа в стихах Александра Пушкина "Евгений Онегин", сообщает пресс-служба петербургского комитета по культуре.

Эта книга занимает особое место в творчестве поэта и является одним из лучших классических произведений белорусской литературы. Скоро книга появится в магазинах России и Беларуси.

- Народный поэт Беларуси Якуб Колас вырос на русской классической литературе. У нас с белорусами один культурный код. Отчего же русским людям не познакомиться с лучшим поэтическим творением белорусского песняра? В России сегодня живут миллионы белорусов, а в самой Беларуси русский язык имеет статус государственного, и десять процентов населения - этнические русские. Теперь они получат возможность читать поэму на родном языке, - отметил руководитель Ленинградского областного отделения Союза писателей России Сергей Прохоров. - Поэма больше, чем "Евгений Онегин". Удивительный мир белорусского народа, который мы увидели.

Поэма "Сымон-музыка" входит в золотой фонд белорусской литературы - ее изучают в школе, поее мотивам ставят спектакли и снимают кино, пишут картины. Существуют даже симфоническая партитура и либретто оперы. Пятерым российским писателям потребовалось два года, чтобы переложить поэму на русский язык - раньше она не переводилась.

Стоит отметить, что перевод "Сымона-музыки" - своеобразный подарок белорусам к столетию поэмы, которое отметят в мае 2018 года.