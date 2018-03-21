Неоднозначная ситуация складывается вокруг зданий бывшего мясокомбината имени Кирова ("Самсон") в Московском районе: на сайте КГИОП появился акт экспертизы, подвергающей сомнению ценность построек, которые сейчас охраняются как выявленные объекты культурного наследия. Исследования провели по заказу компании, намеревающейся застроить участок жильем, и если власти согласятся с такими выводами, памятник эпохи конструктивизма снесут. Интрига, правда, заключается в том, что уже несколько лет в кабинетах чиновников лежит еще одна экспертиза с совершенно другими результатами.

Мясокомбинат, являвшийся в советское время вторым по величине предприятием отрасли, построили в начале 1930-х годов. Работала над ним целая команда специалистов, а руководил проектом известный архитектор Ной Троцкий. На международном уровне новоиспеченный комплекс оценили сразу: в 1933 году он был введен в эксплуатацию, а уже в 1937 его отметили золотой медалью на парижской Всемирной выставке. Не забыли о нем и во время Великой Отечественной войны. В 1941 году фигуры быков авторства Василия Демут-Малиновского, установленные у входного ансамбля, как памятник исторического наследия были эвакуированы на территорию Александро-Невской лавры.

А вот опубликованная на сайте КГИОП экспертиза мемориальной ценности объекта не обнаружила. Автор исследования считает, что Троцкий в проектировании завода не участвовал и выступал только в роли консультанта, на самом же деле проект разработал московский трест "Мясохладстрой", взявший за образец здания чикагских скотобоен. Также в акте указывается, что здания не раз перестраивали, а капитального ремонта они требовали еще в 80-е, но этого сделано не было. Поэтому сейчас мимо них ходить опасно.

- Но существует и другая, первая историко-культурная экспертиза, автор которой - ведущий эксперт в области истории промышленной архитектуры Санкт-Петербурга Маргарита Штиглиц. Еще в 2012 году документы были отданы в ­КГИОП, эксперт неоднократно просила, чтобы исследование вынесли на рассмотрение рабочей группы совета по сохранению культурного наследия, но все это будто намеренно затягивалось до появления новой экспертизы, - рассказывает координатор общественного движения "Живой город" Юлия Минутина.

Первая экспертиза, конечно, тоже обращала внимание на плохое состояние построек и износ конструкций, но предлагалось все же заняться восстановительными работами и приспособить помещения под современное использование, а сам мясокомбинат включить в Единый реестр памятников. Исследование, проведенное по заказу застройщика, понятное дело, напротив, делать этого не рекомендует. Теперь все будет зависеть от того, какую из экспертиз вынесут на заседание совета по сохранению культурного наследия. Впрочем, могут вынести и обе.

- У КГИОП было достаточно времени и оснований, чтобы решить этот вопрос и снять неопределенность. Понятно, что теперь разговор будет совсем другой, - подчеркивает Минутина.

Надо сказать, что разговоры о строительстве жилого квартала на территории завода идут не первый год. Сроки назывались разные, несколько раз менялись застройщики, а в прошлом году был представлен проект возведения квартала многоэтажек. Кстати, в экспертизе Маргариты Штиглиц (она является профессором кафедры искусствоведения Академии имени Штиглица, главным специалистом Научно-исследовательского института теории и истории архитектуры и градостроительства) наивно отмечалось: жилье здесь строить не станут из-за "ауры", ведь внутри была скотобойня. Насколько это будет комфортно, действительно, вопрос.

Кстати

В 2017 году Управление минкульта по Северо-Западу провело внеплановую проверку деятельности КГИОП, по итогам которой был составлен акт, указывающий на серьезные нарушения в работе. В фокусе оказались 7 объектов - памятников культурного наследия федерального значения, среди которых Чесменский дворец, парк Александрино, Никольский рынок. Почти по всем были даны предписания об устранении нарушений, но…

"Чиновники тратят время не на устранение нарушений, а на оспаривание результатов проверки минкульта в суде. Дело затягивается, а тем временем объекты культурного наследия федерального значения и компоненты объекта Всемирного наследия продолжают страдать от некачественной реставрации и незаконно проводимых работ", - сетуют градозащитники.