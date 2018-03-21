В Петербурге стартует Суворовский патриотический фестиваль искусств

В Северной столице 21 марта стартует V Российский суворовский патриотический фестиваль искусств "Путь славы", посвященный 235-летию вхождения Крыма в состав Российской империи.

- Фестиваль стартует выставкой детского рисунка на первом этаже Смольного, в которой приняли участие более двухсот ребят из разных регионов - Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Твери, Владикавказа, Казани, Тюмени, Екатеринбурга, Оренбурга, Читы, Донецкой и Луганской республик, - отметил директор музея Владимир Гронский. - Отрадно, что наше детище живет и развивается. За время его существования более 10 тысяч молодых людей приняли в нем участие.

В этом году фестиваль проходит при поддержке двух известных продюсеров - Иосифа Пригожина и главы Национальной музыкальной корпорации Виктора Дробыша, ставшего художественным руководителем "Пути славы".

- Можно сказать, что это шаг вперед. С такими партнерами мы далеко пойдем, - сказал председатель городского комитета по культуре Константин Сухенко, в свое время стоявший у истоков фестиваля. - Никем не оспаривается талант Александра Суворова, а его жизненный путь - уникальная часть нашей истории. Мы видим, как за последние годы похорошел Музей Суворова, и благодарны, что именно под его эгидой проходит этот фестиваль.

Виктор Дробыш в свою очередь заметил, что мероприятия "Пути славы" должны быть не только патриотичными, но и интересными, а главное - свежими и искренними.

- Помню, как мы готовили спецвыпуск "Фабрики звезд" ко Дню Победы. Я тогда предложил участникам самим выбрать песни для выступления. В результате этот выпуск стал одним из самых рейтинговых в нашей истории, - добавил продюсер.

Иосиф Пригожин выразил надежду, что Россия сегодня переживает новое возрождение, и один из его залогов - участие в подобных акциях:

- Мы можем быть сильными только когда начнем уважать свои достижения. А для этого о них нужно рассказывать, причем на всех уровнях, начиная с детских садиков и школ.

При этом участники пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля, сошлись во мнении, что патриотизм вовсе не означает изоляцию или неуважение к другим государствам.

- Не все знают, что Суворов - настоящий герой Швейцарии (его альпийский поход принес стране независимость - "РГ"). Хотелось бы, чтобы и другие страны оценили его деяния по заслугам. Швейцарцы нашего полководца помнят и почитают, - заметил Владимир Гронский.

Творческие конкурсы для школьников, студентов и молодых исполнителей с 14 до 18 и с 19 до 35 лет, цикл массовых культурно-просветительских мероприятий с участием исторических реконструкторов, специалистов в области военной истории, мастеров сцены будут проходить в Государственном мемориальном музее Суворова, в Суворовском военном училище, а также на базе Исторического парка "Россия - моя история" до 30 июня 2018 года.

- В нашем Историческом парке мы пытаемся общаться с молодым поколением на современном мультимедийном языке - его языке. Поэтому неслучайно именно здесь будет проходить значительная часть мероприятий, - сказал генеральный директор Центра выставочных и музейных проектов Сергей Важенин.

Победители фестиваля получат премии в четырех номинациях - вокальной, инструментальной, танцевальной и в чтении. По словам председателя Союза концертных деятелей Людмилы Шепелевой, четвертая номинация - особая, поскольку люди давно соскучились по настоящей поэзии и художественному слову. Лауреаты помимо премий получат призы, изготовленные умельцами из Гусь-Хрустального.

- Кульминацией фестиваля станет величественный праздник в Царском селе 19 июня. На огромном плацу, примыкающем к заднему фасаду Екатерининского дворца, состоится большой концерт. Уже сейчас мы занимаемся эскизами роскошных декораций в стиле эпохи Екатерины Великой, а завершится праздник красочным фейерверком, - добавил Владимир Гронский.

Заместитель директора ГМЗ "Царское село" отметила, что сложно представить более подходящее место для подобного праздника, ведь именно здесь все дышит памятью о славном веке Екатерины Великой, при которой взошла звезда непобедимого Суворова.

Тем временем

В Музее Суворова открылась выставка "Шашки наголо!", посвященная истории самого распространенного холодного оружия в российской армии XIX-XX веков. Представлены образцы кавказского типа, которые носили казаки, офицерские шашки царской армии времен Первой мировой войны, наградное оружие советских генералов, участников Великой Отечественной. Демонстрируются также портреты красных кавалеристов в полном снаряжении, среди них портрет Андрея Ивановича Еременко, который начал служить в Первую мировую войну в конной разведке, а завершил - командующим войсками Отдельной Приморской армии, в 1944-м освободившей Крым.