В Петербурге выставили картины Бориса Гребенщикова

В Юсуповском дворце на набережной Мойки в Санкт-Петербурге представили арт-проект "БГ-явления". Он объединяет живопись Бориса Гребенщикова - одного из основателей и бессменного лидера группы "Аквариум" - с фотохроникой его жизненного и творческого пути в исполнении фотографов: Дмитрия Конрадта, Виктора Немтинова, Андрея "Вилли" Усова и московской фотохудожницы Марии Плешковой.

- Яркие, самобытные полотна, несущие в себе эмоциональность экспрессионизма и повторяющие его графическую простоту, в чем-то, напоминают витражную мозаику, в которой свечение цвета является доминантой художественного образа, - отмечают в пресс-службе Юсуповского дворца. - На втором этаже вниманию гостей экспозиции будут представлены редкие фотопортреты из архивов ленинградских художников, на которых мистификатор БГ предстанет в самых необычных образах, какие он примерял перед объективом фотокамеры, а также снимки, рассказывающие о его творческой жизни и ближайшем окружении.

Сам лидер "Аквариума" недавно признался "Российской газете", что его картины появляются на свет просто потому, что ему нравится писать маслом по холсту: "Я просто пишу то, что хочется увидеть. Но получается всегда не то, что думал; пишу, не представляя себе, куда это меня заведет. Это естественный процесс, без тени мысли, без идей и концепций".

Экспозиция открыта с 21 марта по 20 апреля. Арт-проект доступен шесть дней в неделю (понедельник - выходной) с 11 утра до шести вечера.