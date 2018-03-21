Новости

Суд удовлетворил отказ "Роснефти" от иска к АФК "Система" 16:03
В Москве стартовала благотворительная акция для выпускников школ 15:51
Матвиенко рассказала, когда на региональных выборах появятся общественные наблюдатели 15:45
Глава ПФР спрогнозировал рост доходов фонда 15:45
Визовые центры Польши в России приостанавливают свою работу 15:44
Суд вынес обвинительный приговор авиадебоширу 15:40
В Кузбассе вор спрятался от хозяина дома, надев на голову ведро 15:35
Власти: В инциденте со стрельбой в Зауралье участвовали две школьницы 15:33
Путин и Трамп согласились с нежелательностью гонок вооружений 15:27
Режиссер "Движения вверх" начал готовиться к съемкам "Сердца Пармы" 15:27
ПФР планирует сократить девять тысяч работников к 2022 году 15:21
Российские и белорусские миротворцы отразили условное нападение на блокпост 15:20
В Петербурге объявили в розыск таинственно исчезнувшего коучера 15:20
В Сочи ребенка не пустили в детсад из-за долгов за питание 15:15
Трамп снимет ограничения на поставки боевых беспилотников 15:13
В Ставрополе на кладбище нашли гранату и склад боеприпасов 15:12
Захарова озвучила число участников встречи по делу Скрипаля 15:12
В Томской области в ДТП с автобусом пострадали 14 человек 15:11
Витебская бизнес-миссия посетила Калининград 15:05
Матвиенко: России нечего скрывать в деле Скрипаля 15:02
Жильцам разрушенных квартир в Мурманске выплатят по 100 тысяч рублей 14:45
БЖД на весенних каникулах будет продавать билеты в Россию со скидкой 14:40
В Петербурге выставили картины Бориса Гребенщикова 14:39
На АвтоВАЗе прокомментировали "дефицит" Lada Vesta 14:38
В Ростове девушка погибла из-за упавшего на нее дерева 14:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если новый автомобиль постоянно ломается
Что делать, если новый автомобиль постоянно ломается
Как правильно продать квартиру, в которой прописаны несовершеннолетние дети
Как правильно продать квартиру, в которой прописаны несовершеннолетние дети
Задайте вопрос послу Беларуси в России Игорю Петришенко
Задайте вопрос послу Беларуси в России Игорю Петришенко
21.03.2018 14:39
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Петербурге выставили картины Бориса Гребенщикова

Текст: Алексей Васильев (Санкт-Петербург)

В Юсуповском дворце на набережной Мойки в Санкт-Петербурге представили арт-проект "БГ-явления". Он объединяет живопись Бориса Гребенщикова - одного из основателей и бессменного лидера группы "Аквариум" - с фотохроникой его жизненного и творческого пути в исполнении фотографов: Дмитрия Конрадта, Виктора Немтинова, Андрея "Вилли" Усова и московской фотохудожницы Марии Плешковой.

Фото: Михаил Синицын
Борис Гребенщиков о своей выставке и готовящемся альбоме "Аквариума"

- Яркие, самобытные полотна, несущие в себе эмоциональность экспрессионизма и повторяющие его графическую простоту, в чем-то, напоминают витражную мозаику, в которой свечение цвета является доминантой художественного образа, - отмечают в пресс-службе Юсуповского дворца. - На втором этаже вниманию гостей экспозиции будут представлены редкие фотопортреты из архивов ленинградских художников, на которых мистификатор БГ предстанет в самых необычных образах, какие он примерял перед объективом фотокамеры, а также снимки, рассказывающие о его творческой жизни и ближайшем окружении.

Сам лидер "Аквариума" недавно признался "Российской газете", что его картины появляются на свет просто потому, что ему нравится писать маслом по холсту: "Я просто пишу то, что хочется увидеть. Но получается всегда не то, что думал; пишу, не представляя себе, куда это меня заведет. Это естественный процесс, без тени мысли, без идей и концепций".

Экспозиция открыта с 21 марта по 20 апреля. Арт-проект доступен шесть дней в неделю (понедельник - выходной) с 11 утра до шести вечера.

Главное сегодня

Лавров: Лондон сознательно подрывает отношения с Россией
Украина разорвала программу экономического сотрудничества с Россией
Израиль признал, что разбомбил в 2007 году ядерный реактор в Сирии
Косачев: Россия будет жестко отвечать на любые санкции Запада
В Восточной Гуте заработал третий гуманитарный коридор